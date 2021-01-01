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Haber Giriş: 01.01.2021 - 16:48 | Son Güncelleme:

Şükrü Özyıldız kimdir, kaç yaşında? Şükrü Özyıldız Akıncı dizisi kadrosunda!

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Şükrü Özyıldız kimdir, kaç yaşında? Şükrü Özyıldız Akıncı dizisi kadrosunda!
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Şükrü Özyıldız yeni dizi Akıncı’nın oyuncu kadrosunda yer alıyor. Şükrü Özyıldız’ın kaç yaşında olduğu ve daha önce rol aldığı diziler izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte 1988 yılında dünyaya gelen ünlü isim hakkında bilgiler

Şükrü Özyıldız merak edilen isimler arasında bulunuyor. Yeni dizi Akıncı’nın başrolünde yer alan Özyıldız daha önce de birçok dizinin kadrosunda yer almıştı. İzmir’de dünyaya gelen ünlü isim daha önce Benim Hala Umudum Var, Şeref Meselesi, Tatlı Küçük Yalancılar gibi dizilerde rol almıştır.

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ KİMDİR?

Şükrü Özyıldız; 18 Şubat 1988 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Annesi Rum, babası ise Karadenizli’dir. Kendisinden iki yaş küçük bir kız kardeşi vardır. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünü kazanıp, İstanbul’da bir yıl okuduktan sonra yeniden sınava girerek, Ege Üniversitesi’nde İşletme bölümünü okumaya başlamış daha sonra da Erasmusla Portekiz’e gitmiştir.

Küçüklüğünden beri dövüş sporlarına merakı olan Özyıldız, Portekiz’de kafes dövüşlerine katılmıştır. Daha sonra Kafes dövüşlerini bıraktığını açıklayan Şükrü Özyıldız; hiperaktifliğini dizi setlerinde bastırdığını söylemiştir. Yurtdışında oyunculukla ilgili bir workshopa katılan genç oyuncu bunun ardından oyunculuğu çok sevdiğine karar verip Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almaya karar vermiştir.

Şükrü Özyıldız kimdir, kaç yaşında Şükrü Özyıldız Akıncı dizisi kadrosunda

Birçok tiyatro oyununda , reklamlarda ve dizilerde rol alan oyuncu ekranlarda ilk olarak 2011 Yılında “Derin Sular” adlı dizide görülmüştür.

2013 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan Benim Hala Umudum Var dizisinde başrollerini Gizem Karaca ve Berk Oktay ile paylaşmış daha sonra ise 2013 yılında da ilk sinema filmi Neva da başrol oynamıştır.

2014-2015 yılında Şeref Meselesi dizisinde Emir karakterini canlandırmıştı.

2015'te, Star TV'de yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizide Eren karakterini canlandırmıştır. 2016 yılında Show tv de yayınlanan Kış Güneşi adlı dizide Efe-Mete karakterlerini canlandırdı.

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