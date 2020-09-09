Suits dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Suits oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Diziyi genelde hukuk ve hukuksala drama sevenler takip etmektedir. Suits dizisinin türü; komedi ve dramadır. Çoğu bölümü tek başına bir sinema filmi niteliğinde sayılır ve bu sebeple büyük bir izleyici kitlesine sahiptir. Dizinin yaratıcısı Aaron Korsh'tur. Dizi ekranlara veda ederken bir devam dizisi çalışmasının olduğu açıklandı. Devam dizinin adının "Pearson" olacağı belirtildi ve dizi bir sezon yayınlandı.

Suits Dizisinin Konusu Nedir?

Dizide fotoğrafik bir hafızaya sahip olan Mike Ross üniversite hukuk bölümünde okurken okuldan atılmıştır ve hayatında bir düzen kuramamıştır. Üniversiteden kovulmasına sebebiyet veren arkadaşının iş teklifini kabul etmesiyle hayatının yönü değişir. Arkadaşı ona uyuşturucu kuryeliği teklif etmiştir. Bu iş yüzünden polisler peşine düşer ve polisten kaçarken kendisini bir iş görüşmesinin ortasında bulur. Burada ünlü avukat Harvey Specter ile tanışır. Specter, Mike'ta farklı bir yetenek sezdiği için ona yeni bir iş teklifinde bulunur. Mike iş teklifini kabul eder ve hukuk eğitimini bitiremediği bir sır olarak saklanır.

Mike şirkette Rachel adında bir kıza aşık olur. İş yerinde çalışan Donna isimli karakterle hiç anlaşamaz ve bazı problemller yaşar. Ayrıca Harvey'in rakibi Louis, Mike'a da düşman olur. Dizide ilerleyen zamanlarda farklı dostluklar ve maceralar izleyiciye sunulmaktadır.

Suits Kaç Bölüm ve Sezon?

Suits dizisi toplamda 9 sezon yayınlanmıştır ve 2019 yılının Eylül ayında final yapmıştır. Dizinin ilk sezonu 12 bölüm,diğer sezonları 16'şar bölüm ve son sezonu 10 bölümden oluşmak üzere toplamda 134 bölümden oluşmaktadır. Dizi bölümleri ortalama olarak 40 - 45 dakika uzunluğundadır.

Suits Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Suits dizisinin baş rol oyuncuları:

Mike Ross karakterini canlandıran, Patrick J. Adams,

Başarılı avukat Harvey Specter'i canlandıran, Gabriel Macht,

Finansal suçlar uzmanı olan Louis Litt'i canlandıran, Rick Hoffman,

Harvey Specter'in asistanı Donna'yı canlandıran, Sarah Rafferty,

Asistan Rachel Zane'i canlandıran, Meghan Markle,

Pearson Hardman şirketinin kurucusu Jessica Pearson'u canlandıran, Gina Torres,

Dr. Paula Agard karakterini canlandıran, Christina Cole,

Gretchen karakterini canlandıran, Aloma Wright şeklindedir.

Dizideki yardımcı oyuncular ise; Tom Lipinski (Trevor Evans), Vanessa Ray (Jenney Griffith) ve Rebecca Schull (Büyükanne)'dur.

Suits Yönetmeni Kimdir?

Dizinin yönetmenlik görevini Amerikalı yazar ve eski bankacı Aaron Korsh üstlenmiştir. Korsh aynı zamandan Suits dizisinin devamı olan Pearson dizisini de yazan kişidir.

Suits Yapımcısı Kimdir?

Suits dizisinin yapım şirketi Universal Cable Productions Hypnotic'tir. Yapımcısı ise Gene Klein'dir.

Suits Senaristi Kimdir?

Dizinin senaristliğini; Sean Jablonski, Daniel Arkin, Jon Cowan, Aaron Korsh ve Rick Muirragui yapmıştır.