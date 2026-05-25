Tarihe geçen bir suikaste bile neden olmuştu: Her şey kontrolüm dışında gelişti

İşte 1976 tarihli Taksi Şoförü (Taxi Driver) böyle filmlerden biri.

Özellikle de Robert De Niro'nun canlandırdığı Travis Bickley karakterinin "Bana mı diyorsun? (You Talking To Me?) repliğiyle hafızalara kazınan film önümüzdeki ay Tribeca Film Festivali'nde bir kez daha seyirciyle buluşacak.

Martin Scorsese'nin yönettiği Taksi Şoförü, çekilmesinin 50'nci yılında bir kez daha milyonlarca seyircinin hafızalarını tazeleyecek bir başka deyişle.

Filmin başrol oyuncusu Robert De Niro da, Tribeca'nın kurucu ortaklarından Jane Rosentnal ile birlikte Page Six'e bir röportaj verdi.

'YAPTIĞINIZ İŞİN NASIL BİR ETKİ YARATACAĞINI BİLEMEZSİNİZ'

82 yaşındaki Robert De Niro, film hakkında "Yaptığınız her şeyin nasıl bir etki yaratacağını asla düşünemezsiniz" diye konuştu.

Oscar ödüllü oyuncu, filmin bu başarısının kendi kontrolü dışında gerçekleştiğini de sözlerine ekledi. "Hiçbir zaman bir filme bu şekilde yaklaşmadım" dedi usta oyuncu.

ÜNLÜLERDEN OLUŞAN KADRO

Scorsese'nin bu unutulmaz filminde De Niro, akıl sağlığı giderek bozulan taksi şoförü Travis Bickle'ı canlandırıyordu.

Filmde Cybill Shepherd, Harvey Keitel, Peter Boyle ve Albert Brooks da ünlü oyuncuya eşlik ediyordu.

FOSTER'IN KARAKTERİ TARTIŞMA YARATTI

Taksi Şoförü'nün Robert De Niro kadar dikkat çeken bir başka yıldızı da Jodie Foster olmuştu.

Foster, çocuk yaşta bir seks işçisini canlandırıyordu filmde. Döneminde bu nedenle tartışma konusu olan film bir başka unutulmaz olayla da tarihteki yerini aldı.

JODIE FOSTER'IN DİKKATİNİ ÇEKMEK İÇİN ABD BAŞKANI'NA SUİKAST DÜZENLEDİ

John Hinckley Jr, Jodie Foster'ın ilgisini çekmek için dönemin ABD Başkanı Ronald Reagen'a suikast girişiminde bulunmuştu.



Taksi Şoförü, 1994 yılında ABD Kongre Kütüphanesi tarafından Ulusal Film Kayıt Defteri'ne alındı.

Yapım, "kültürel, tarihsel ve estetik açıdan" taşıdığı önem nedeniyle gelmiş geçmiş en büyük yapımlardan biri olarak nitelendirildi.

