Suikastçı filmi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Suikastçı filmi oyuncu kadrosu

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Suikastçı filmi oyuncuları ve konusu araştırılan konulardan biri oldu. Dylan O'Brien ve Michael Keaton'ın başrolünde yer aldığı ‘Suikastçı filminin yönetmen koltuğunda Michael Cuesta oturuyor. Aksiyon ve gerilim kategorisinde yer alan film 2017 yılında vizyona girmişti.

SUİKASTÇI FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Dylan O'Brien, Michael Keaton, Taylor Kitsch bulunuyor.

SUİKASTÇI FİLMİ KONUSU

14 yaşındayken ailesini trajik bir trafik kazasında kaybeden Mitch'in hayatını trajediler bırakmaz. 23 yaşında kız arkadaşı Katrina'ya evlenme teklifi ettiği gün, bir grup terörist bulundukları yere silahlı saldırıda bulunur ve Katrina hayatını kaybeder. Yaşadığı bu talihsiz olaydan sonra intikam yemini eden Mitch, CIA Genel Müdür Yardımcısı Irene Kennedy tarafından işe alınır. Kennedy, Mitch'nin eğitilmesi için Soğuk Savaş gazisi Stan Hurley'i görevlendirir. Birlikte sivil ve askeri hedeflere yönelik gerçekleştirilen saldırıları araştırmaya başlarlar. Yaptıkları araştırmalarla, bir ajanın Orta Doğu'da 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak istediğini keşfeden ikili, kendilerini tehlikeli bir mücadelenin içinde bulurlar.