Sude Burcu kimdir, kaç yaşında? İşte Survivor All-Star yarışmacısı Sude hangi sezonda yarışmıştı

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Survivor Sude All Star mücadelesinde 2022 sezonunda boy gösterecek. Sude Burcu'nun kişisel bilgileri de yarışmaya katılacağının duyurulmasının ardından internette aranan konular arasında yer aldı. İşte Sude Burcu'nun kısaca özgeçmişi...

11 Mayıs 1996 İzmir doğumlu Sude Burcu'nun babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni, 2 kız kardeşi de Sude gibi tekvandocu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sude, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor. Aynı zamanda da zumba eğitmenliği yapıyor. 2 kez Avrupa 3.’lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu gibi dereceleri var.

Tekvandocu olan Sude Burcu, 2019 yılında yayınlanan Survivor yarışmasında yer almıştı.