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Sucu Kamil ne zaman, nerede çekildi? Sucu Kamil oyuncuları ve konusu

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Sucu Kamil ne zaman, nerede çekildi Sucu Kamil oyuncuları ve konusu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2024 16:02

Sucu Kamil nerede çekildi sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Sucu Kamil filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Caner Özyurtlu'nun yönettiği komedi filmi Sucu Kamil oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor. Peki, Sucu Kamil ne zaman çekildi? Sucu Kamil konusu ve oyuncu kadrosu....

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Başrollerinde Algı Eke, Ayşen Gruda ve Bülent Çolak'ın yer aldığı Sucu Kamil Film 2017 yılında vizyonda yer almıştı. Şimdi ise televizyonda yayınlanacak. Peki, Sucu Kamil nerede çekildi? İşte, Sucu Kamil oyuncuları ve konusu

SUCU KAMİL KONUSU NEDİR?

Kamil (Bülent Çolak), annesiyle yaşar ve mahallenin sucusunda çalışır. Mahalleli onu "Sucu Kamil" adıyla tanır. Kuaförde çalışan güzeller güzeli Merve'ye (Algı Eke) aşıktır ancak Merve bir türlü ona yüz vermez. Kamil, annesi Sevgi'nin (Ayşen Gruda) ısrarıyla cesaretini toplayıp Merve'yi pahalı bir restorana davet etmeye karar verir. Merve bu teklifi duyunca sonunda pes eder ve Kamil'le yemeğe gitmeyi kabul eder. Restoran çok güzeldir, ancak hesap gelince işler değişir. Kamil'in bu hesabı ödeyecek parası yoktur. Merve'yi restoranda rehin bırakıp gereken parayı toplamak için türlü türlü işlere kalkışır ve başına birbirinden komik olaylar gelir.

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SUCU KAMİL OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Bülent Çolak - Kamil
Ayşen Gruda- Sevgi
Algı Eke- Merve
Kerem Koba
Öner Ateş

SUCU KAMİL NEREDE ÇEKİLDİ?

Sucu Kamil filmi çekimleri İstanbul'un çeşitli bölgelerinde gerçekleştirildi. 

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