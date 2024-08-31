Sucu Kamil ne zaman çekildi? Sucu Kamil oyuncuları ve konusu

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Başrollerinde Algı Eke, Ayşen Gruda ve Bülent Çolak'ın yer aldığı Sucu Kamil Film 2017 yılında vizyonda yer almıştı. Şimdi ise televizyonda yayınlanacak. İşte, Sucu Kamil oyuncuları ve konusu

SUCU KAMİL KONUSU NEDİR?

Kamil (Bülent Çolak), annesiyle yaşar ve mahallenin sucusunda çalışır. Mahalleli onu "Sucu Kamil" adıyla tanır. Kuaförde çalışan güzeller güzeli Merve'ye (Algı Eke) aşıktır ancak Merve bir türlü ona yüz vermez. Kamil, annesi Sevgi'nin (Ayşen Gruda) ısrarıyla cesaretini toplayıp Merve'yi pahalı bir restorana davet etmeye karar verir. Merve bu teklifi duyunca sonunda pes eder ve Kamil'le yemeğe gitmeyi kabul eder. Restoran çok güzeldir, ancak hesap gelince işler değişir. Kamil'in bu hesabı ödeyecek parası yoktur. Merve'yi restoranda rehin bırakıp gereken parayı toplamak için türlü türlü işlere kalkışır ve başına birbirinden komik olaylar gelir.

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SUCU KAMİL OYUNCULARI KİMLER?

Bülent Çolak - Kamil

Ayşen Gruda- Sevgi

Algı Eke- Merve

Kerem Koba

Öner Ateş