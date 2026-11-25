Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Meghan Markle’ın babası Thomas Markle Sr., Florida’da açılan davada hakimin “yargılanmaya uygun zihinsel durumda” olduğuna karar vermesinden sadece birkaç gün sonra, Kaliforniya’da çocuk pornografisi suçlamalarıyla itham edildi.

82 yaşındaki Thomas Markle Sr., iki ayrı çocuk pornografisi materyali bulundurma suçlamasıyla karşı karşıya kaldı: Suçlu bulunması halinde ise 40 yıla kadar hapis cezası alabilir.

İddianame, ABD Kaliforniya Merkez Bölgesi Savcısı Bill Essayli tarafından X platformunda paylaşıldı. Essayli, Thomas Markle Sr.’ın “çocukların yer aldığı cinsel içerikli materyallere ait 35 mm’lik film negatiflerini” “bilerek” bulundurmakla suçlandığını belirtti.

Haberin Devamı

Essayli açıklamasında, “Federal kolluk kuvvetlerine geçen ay, Markle’ın Filipinler’de ve Los Angeles’taki iki ayrı depolama biriminde çocuk cinsel istismarı materyalleri (CSAM) bulundurduğuna dair bilgi ulaştı,” ifadelerini kullandı. “Yargı kararıyla onaylanan bir arama emri doğrultusunda söz konusu materyallere el konuldu.”

İddianamede, FBI tarafından ortaya çıkarılan ve “ergenlik öncesi bir çocuk ile 12 yaşın altındaki bir çocuğun yer aldığı en az bir çocuk pornografisi görüntüsü” içeren belirli karelere atıfta bulunuluyor.

Yapılan paylaşımda hâlen Florida’da gözaltında tutulan Thomas Markle Sr.’ın, önümüzdeki haftalarda Los Angeles’taki ABD Bölge Mahkemesi’nde iddianameye karşı savunma yapması yani mahkeme huzuruna çıkarılması bekleniyor denildi.

“Bu, hâlihazırda devam eden bir soruşturmadır. Markle, suçluluğu kanıtlanana kadar masum kabul edilir,” diyen Essayli, çocuk pornografisi materyalleriyle bağlantılı kişiler hakkında bilgisi olan herkesin FBI ile iletişime geçmesini istedi.

Haberin Devamı

Gelişme, Florida’daki bir yargıcın, eski bir görüntü yönetmeni olan Thomas Markle Sr.’ın yargılanabileceğine hükmetmesinin ardından yaşandı. Bir psikiyatrist tarafından yapılan değerlendirmede, bu yılın başlarında kendisine demans teşhisi konulan Thomas Markle Sr.’ın, “kendisine yöneltilen suçlamaların niteliğini ve sonuçlarını anlayabilecek yeterli kapasiteye sahip olduğu” sonucuna varılmıştı.

Tampa’daki adliyede Thomas Markle Sr.’a kızı Samantha Markle ve onun partneri Mark Phillips eşlik etti. Phillips, basına yaptığı açıklamada, durumlarının “çok da kötü olmadığını” belirtti.

Samantha ise gazetecilere babasının “gayet iyi olduğunu” söyledi. Thomas Sr.'ın 1 Aralık'ta Florida'da ön duruşmaya çıkması planlanıyordu; ancak müfettişlerin, kendi adına kayıtlı bir depolama biriminde çocuk istismarı içerikli olduğu iddia edilen materyaller bulması üzerine, hakkında Kaliforniya'da iddianame hazırlandı ve davası artık bu eyalette görülecek.

Haberin Devamı

Thomas Sr., 6 Kasım'da Florida'daki Maravida Senior Living adlı yaşlı bakım evinde, çocuk pornografisi bulundurmaya ilişkin federal suçlamalarla tutuklanmıştı.

FBI ajanlarının, Los Angeles bölgesinde Thomas Sr. adına kayıtlı çeşitli depolama birimlerinde, çocuk cinsel istismarı görüntüleri içerdiğinden şüphelenilen materyaller bulmasının ardından gözaltına alındı.

Geçen yılın aralık ayında sol bacağı ampute edildikten sonra tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan Thomas Sr., başlangıçta kefaletle serbest bırakılarak kaldığı bakım evine gönderilmişti; ancak birkaç gün sonra, gece yarısı ayak bileğindeki elektronik kelepçeyi kesip çıkarması üzerine yeniden tutuklandı.

Haberin Devamı

Florida'daki tutuklanmasının ardından Thomas, Filipinler'de de çocuk istismarı suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı ve Cebu Şehri Polis Departmanı tarafından soruşturulmaya başlandı.

Oğlu Thomas Markle Jr.'ın, babasının Filipinler'deki evinde ve depolama biriminde çocuk cinsel istismarı içerikli materyaller bulduğu ve durumu polise bildirdiği iddia edildi.

Daily Mail muhabirlerinin de, Thomas Sr.'ın Meksika'nın Rosarito kentindeki eski evinin yakınında bulunan ve terk edilmiş durumdaki bir depolama biriminde benzer materyaller keşfettiği öne sürüldü.

Thomas Sr., oğlunun iddialarını reddederek, ekim ayında Daily Mail'e verdiği demeçte, Filipinler'de cinsel ilişki için ödeme yaptığını ancak reşit olmayan kızlarla birlikte olmadığını savundu.

Haberin Devamı

Bu arada Samantha, kardeşi Thomas Jr.'ı bir "intikam" planı yapmakla suçladı ve babasını şiddetle savundu.

Meghan Markle ise yaptığı açıklamada, üvey kardeşinin, aralarının açık olduğu babasına yönelik iddiaları karşısında "derin bir üzüntü" duyduğunu belirtti. Sussex Düşesi'nin annesi Doria Ragland'in, FBI'ın, rahatsız edici çocuk cinsel istismarı fotoğraflarındaki kişinin eski eşi olduğunu teşhis etmesine yardımcı olduğu bildirildi.