Suat Sungur: En güzeli seyirci tarafından sevilmek

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◊ Kanal D’nin günlük dizisi “Ayazın Sonu Güneş” ile yeniden izleyici karşısına çıktınız. Dizi başladığı günden bu yana izleyicinin yoğun ilgisiyle karşılaştı, siz neler söylemek istersiniz?

- En güzeli seyirci tarafından sevilmek. Sizin de söylediğiniz gibi başladığımızdan bu yana izleyicimizin yoğun ilgisiyle karşılaştık. Ben hikâyeyi ilk okuduğum an seyirciyle bağ kuracağını hissetmiştim. Hikâyenin bir parçası olmak ayrı; Erdal’a hayat vermek ayrı keyifli benim için.

◊ Senaryo size ilk geldiğinde ne hissettiniz? Bu projede sizi çeken ne oldu?

- Senaryoyu okuduğumda çok sevdim. Her karakter ayrı ayrı işlenmişti. Onlarca bölüm önümdeydi ve kendi oynayacağım karakterin başını ve sonunu görebiliyordum. Bu bir oyuncu için çok kıymetli bir durum. Bu projede beni çeken senaryodaki özen, oynayacağım karakter ve yapım şirketinin yaklaşımı oldu.

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◊ “Ayazın Sonu Güneş”, sosyal medyada çok konuşuluyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Size gelen yorumlar nasıl?

- Sosyal medya artık hayatımızın bir parçası. Sosyal medyada çok konuşuluyor olmak hayatın bir parçası olduğumuz anlamına geliyor. Bu yüzden mutluluk verici. Bana gelen yorumlar da çok güzel. Benim zaten seyircimle yaklaşık 40 yıllık bir hukukum var. Onlar benim için daima çok kıymetli.

NİYETİ İYİ AMA

SAKAR VE ŞANSSIZ

◊ Dizide Güneş ve Yağmur’un babası Erdal karakterine hayat veriyorsunuz? Erdal, geride kalmayı tercih eden ancak sevgi dolu bir karakter. Siz canlandırdığınız karakteri nasıl yorumlarsınız?

- Aslında geride kalmayı tercih etmiyor yaptığı seçimler ve aldığı kararlar bir şekilde geride kalmasına neden oluyor çünkü her şeyi yüzüne gözüne bulaştırıyor. Niyeti iyi fakat sakar ve şanssız. Kendini hep kısmetsiz diye tanımlıyor fakat kısmetsiz değil aslında kendi kısmetiyle kendi oynuyor diyelim.

◊ Kariyerinizde çok farklı türlerde roller canlandırdınız. Erdal gibi daha içe dönük ve duygusal bir karakter oynamak, diğer rollerinize göre nasıl bir farklılık yarattı?

- Ben bir komedyenim ve meslek hayatımın çok büyük bir bölümünde daha çok komedi işlerinde yer aldım. Aynı zamanda ben bir aktörüm dramanın her türünde yer almak ve her türlü karaktere hayat vermek benim işim ve keyfim. Ve aynı zamanda insanım. Erdal da bir insan. Mutlulukları, hüzünleri, doğruları, yanlışları, hezeyanları olan bizim gibi insan. Erdal ben de ‘nasıl bir farklılık yarattı’dan ziyade ben Suat olarak Erdal karakterini oynarken nasıl bir fark yaratıp projenin bütününe nasıl bir katkı sağlarım onu düşünüyorum.

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GÜNLÜK DİZİ ÇEKMEK KOLAY DEĞİL

◊ Set ortamınızdan bahsedebilir misiniz?

- Set ortamımız son derece keyifli. Tüm meslektaşlarım ve ben; büyük bir çaba, disiplin ve sevgiyle işimizi yapıyoruz. Setimizde rahatız. Günlük dizi çekmek kolay değil çünkü gerçekten zamanla yarışıyorsunuz ve bu yarışın içinde işin niteliğinden taviz vermemeye çalışıyorsunuz. Çok şükür huzur içinde çalışıyoruz.

◊ Peki set dışında neler yapmaktan hoşlanırsınız? İlgi alanlarınız nelerdir?

- Ailemle olmaktan hoşlanırım. Çalıştığım zamanın dışında her an ailemle birlikteyim. Çok sevdiğim bir aileye sahibim ve kendimi çok şanslı hissediyorum.

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Nuri Bilge filminde olmayı çok isterim

◊ Gelecekte sizi nasıl projelerde göreceğiz? Oyunculuk kariyerinizde ulaşmak istediğiniz başka hedefler var mı?

- Bir Nuri Bilge Ceylan filminde olmayı çok isterim. Onun dünyasında bir karakteri yaşamak ve yaşatmak...

◊ Kariyerinin başındaki genç oyunculara doğru yolda ilerlemeleri için ne tavsiye verirsiniz?

- Herkesin doğrusu ve yanlışı kendine göre değişebilir. Benim tek tavsiyem; mesleki disiplin.

◊ Son olarak buradan Ayazın Sonu Güneş izleyicilerine neler söylemek istersiniz?

- Hafta içi her gün bizi evlerine konuk ediyorlar ve ilk günden beri bizi sevgiyle karşılıyorlar. Onlara sevgileri ve konukseverlikleri için teşekkür ederim. Sevgileri ve destekleri çok değerli. Ve dizimizin adı gibi Ayazın sonu mutlaka Güneş.