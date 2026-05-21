Şu işe bakın, gençlik aşkı ona neler yaptırdı: Saray yavrusu baba evinden çıktı, kaynanasına yakın bir karavana gelin gitti

Bir kadın ve bir erkek birbirlerini gerçekten seviyorsa eğer her türlü yokluğa ve yoksulluğa birlikte dayanır, gül gibi geçinip giderlerdi.

Ama artık pek rastlanmıyor böyle çiftlere. Kimse kolay kolay alıştığından daha farklı bir hayata katlanmak istemiyor.

Özellikle de evlendiğinde daha fazlasını, belki eskiden hayal edip erişemediklerini istiyor. Daha büyük ev, daha iyi kıyafetler, daha lüks otomobiller... Kısacası daha iyi bir hayat.

KALPLERİ AŞKLA ÇARPARKEN EV BÜYÜKMÜŞ YA DA KÜÇÜKMÜŞ FARK ETMEZ!

Yine de bunun aksi örnekler de görülüyor. Belki insan zenginliğin içine doğup büyüdüğünden biraz daha mütevazı bir hayatı kabul ediyor.

Hele içini kıpır kıpır eden, ayaklarını yerden kesen bir aşk varsa!

İşte geçtiğimiz hafta sonu evlenen Venezuela Fury de hayatını bu şekilde değiştirenlerden biri.

İrlandalı boksör Tylor Fury ile karısı Paris Fury'nun yedi çocuğunun en büyüğü olan Venezuela geçen hafta sonu babasıyla meslektaş olan Noah Price ile evlendi.

Bu evlilikle ilgili olarak en çok konuşulan ayrıntı ise gelinin 16, damadın da 19 yaşında olmasıydı. Bu durum, Venezuela'nın annesi ve babası hariç, birçok kişiyi rahatsız etti. Tyson Fury ve Paris evlendiklerinde kendileri de çok genç oldukları için "Önemli olan kızımızın mutluluğu" diyerek konuyu kendi açılarında kapattı.





SABİT BİR KARAVANDA, KAYNANASINA YAKIN OTURACAK

Görünüşe göre Venezuela ile Noah da mutlu. Yeni evliler şu sıralar balayında.

Man Adası'nda yapılan gösterişli düğünün ardından en çok merak edilen konu da genç çiftin balayından sonra yerleşeceği ev oldu.

Yeni evlilerin yuvası da sonunda ortaya çıktı. Venezuela Fury ile Noah Price, yeni hayatlarına gayet mütevazı bir sabit karavanda başlayacak.

Söz konusu ev daha doğrusu karavan, Noah Price'ın annesinin evine sadece üç bina uzaklıkta.

Bu durumda şaşırtıcı olan ayrıntı ise Venezuela Fury'nin, bu zamana kadar yaşadığı lüks baba evinden çıkıp bu kadar mütevazı bir eve hatta karavana taşınacak olması.

160 MİLYON SERVETİ OLAN BABASI ONU PRENSES GİBİ YAŞATTI

Bu arada Tyson Fury'nin toplamda 160 milyon sterlinlik bir serveti olduğunu ve kalabalık ailesiyle birlikte 8 milyon sterlin değerinde bir malikanede yaşadığını not düşelim.

Venezuela da evleninceye kadar babasının servetinin sunduğu hayat tarzından sonuna kadar faydalandı.

Anne ve babasının değerleri 2 milyon sterlin ve 5 milyon sterlin olan iki lüks evinin ve elbette malikanenin de keyfini sürdü.

Şimdi ise çok daha mütevazı bir evde yaşayacak.

HAYATLARI GİBİ EVLERİ DE YEPYENİ

Venezuela ile Noah'nın taşınacağı sabit karavan, elbette yeni evliler için hazırlandı ve her köşesi yepyeni. Venezuela Fury de sosyal medya sayfasında yeni evini takipçileriyle paylaştı.

Beyaz ağırlıklı yeni evin döşenmesinde altın rengi ve mermer de kullanılmış. Açık bir mutfağı; büyük pencereleri olan bir salonu var bu yeni yuvanın. Yatak odası ise gömme dolaplarıyla gayet geniş.

Evin geri kalanı gibi beyaz, altın rengi ve mermerin hüküm sürdüğü banyoda da pencerenin hemen yanındaki derin küvetiyle dikkat çekiyor.

ERKEN EVLİLİK ÇOK ELEŞTİRİLDİ

Spor dünyasında "Çingene kral" olarak tanınan Tyson Furry ile Paris Fury'nin büyük kızı Venezuela, Noah Price ile geçen hafta sonu Man Adası'nda gösterişli bir törenle hayatını birleştirdi.

Çiftin, St. John Kraliyet Şapeli'ndeki evlilik töreni bu yılın en çok konuşulan düğünü olarak bütün magazin basınında da manşetlere çıktı.

Venezuela, daha Noah Price ile nişanlandığından bu yana bu adamı büyük bir tartışma konusu oldu. Birçok kişi bu kadar genç yaşta evliliği onaylamadığını açık açık beyan etti zaten.

Tyson Fury ile 36 yaşındaki karısı Paris, hemen bu konuda bazı açıklamalar yaptı.

Bu arada gelin Venezuela'nın anne ve babasının izniyle yuva kurduğunu da hatırlatalım.

Ondan önce de Tyson Fury'nin evlenirken 20, karısı Paris'in 18 yaşında olduğunu not düşelim.

Çiftin, en büyüğü gelin ettikleri kızları Venezuela olmak üzere toplam 7 çocuklu olduklarını da ekleyip konumuza dönelim.

KOLAY BİR KARAR OLMADI

Venezuela Fury'nin annesi Paris Fury, aslında kızının hayatını değiştirecek bu evlilik kararını onaylamanın hiç kolay olmadığını anlattı.

"Ben de 17 yaşındayken nişanlandım" diyen Paris Fury, 7 çocuğunun en büyüğü olan Venezuela'nın yaşından olgun olduğunu sözlerine ekledi.

The Mirror gazetesine konuşan Paris Fury "Kısacık zamanda çok fazla şey yaptı. Kendisinden küçük altı kardeşi var. Onları büyütürken çok yardımcı oldu" dedi.

Paris "Ben de 17 yaşındayken nişanlandım. Açıkça görülüyor ki kızım da benim adımlarımı takip etti. Bu durumda onu nasıl yargılayabilirim. Onun çok genç olduğunu biliyorum ama sevdiği insanı buldu. Eğer mutluyla onu tam anlamıyla destekleyeceğim" diye konuştu.

BABASI ELEŞTİRİLERİ ÇOK DİKKATE ALMADI

Tyson Furry ise kendi kültürlerinde erken evliliğin çok yaygın olduğunu hatırlatmıştı daha Venezuela ve Noah nişanlı olduğu dönemde.

Ayrıca kızının ilişkisini desteklediğini, damadının da kendisine karşı gayet saygılı bir genç olduğunu belirtti.

Fury "Bu çağda bu kadar erken evlilik olmaz" tarzı eleştirileri de fazla ciddiye almadı. O da sadece kızının ve damadının mutluluğuyla ilgilendiğini ifade etti.

İRLANDALI GÖÇEBE BİR AİLEDE DOĞDU

Bu arada Tyson Fury'nin, İrlandalı göçebe bir aileden geldiğini söyleyelim. Bazıları İngilizce bazıları da İngilizce ile İrlanda dilinin bir karışımı olan Shelta dilini konuşan Gezginler, kendilerine özgü kültürel ve sanatsal geleneklere sahip.

Tyson ve karısı Paris'in söylediğine göre erken evlilik de toplumlarında yaygın olan bir tarz.

Onlar da gencecik yaştayken 2008 yılında evlenip bir yıl sonra da büyük kızları Venezuela'yı kucaklarına aldılar.

Sonrasında da Prince John James, Prince Tyson II, Prince Adonis Amaziah, Prince Rico, Paris adlı oğulları ile Valencia ve Athena adlı kızları dünyaya geldi.