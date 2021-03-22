Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir nereli kaç yaşında? Su Burcu Yazgı Coşkun filmleri ve dizileri

Su Burcu Yazgı Coşkun, 15 Nisan 2004 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuğa 2012 senesinde başlayan Su Burcu Yazgı Coşkun, bir süre çocuk rollerinde oynadı. Şimdiye dek birçok film ve dizide rol alan Su Burcu Coşkun, 2020 yılında rol aldığı Kırmızı Oda dizisinde Güler karakterinde bir genç kızı canlandırdı. Kırmızı Oda'daki oyunculuğuyla çok beğeni topladı.

OYNADIĞI FİLMLER VE DİZİLER

Kırmızı Oda :(Güler, Televizyon Dizisi 2020)

Kuzgun : (Naz, Televizyon Dizisi 2019)

Bizi Hatırla : (İrem, Sinema Filmi 2018)

Kara Yazı : (Songül Uluçınar, Televizyon Dizisi 2017)

Kadın : (Bahar'ın küçüklüğü, Televizyon Dizisi 2017)

Bizim Hikaye : (Ceylan, Televizyon Dizisi 2017)

Aşk Yeniden : (Elif Su, Televizyon Dizisi 2015)

Sana Bir Sır Vereceğim : (Zeynep, Televizyon Dizisi 2013)

Sen Üzülme : (Mine, Televizyon Filmi 2013)

D@bbe: Bir Cin Vakası (Sinema Filmi 2012)

Karadayı : (Neşe, Televizyon Dizisi 2012)

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