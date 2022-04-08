“Şu an bunu yaşamaktansa ölmeyi tercih ederdim!”

Haberin Devamı

Sezonun en çok konuşulan dizisi Yargı’nın yeni bölüm tanıtımında izleyenler Ilgaz’ın babası Metin’e duyduğu öfkeye tanık olacak. Tanıtımda Çınar’ın elinde bavuluyla evi terk edişiyle birlikte Metin’in mektup bırakıp ortadan kaybolduğu görülürken, Ilgaz’ın öğrendiği gerçek karşısındaki çaresizliği ve utancı izleyenlerin içini burkuyor. Her şeyi bilen Yekta’nın Ceylin’i olay yerine götürdüğü anlar izleyenlerin nefesini tutmasına sebep oluyor. Tanıtımda fonda Gül’ün sesinden duyulan, “Gerçek sevginin önüne geçemez ne zaman ne de mekan…” sözüyle birlikte seyircinin kafasındaki “Ceylin ile Ilgaz’ın arası nasıl olacak?” sorusu Yargı’nın yeni bölümünde yanıt bulacak.

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Şükran Ovalı, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

Haberin Devamı

‘Yargı’ yeni bölümüyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…