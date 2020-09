Stranger Things dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Stranger Things oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Dizinin bir bölümü 42 dakika ile 62 dakika arasında değişiklik göstermektedir. Dizi ilk sezonda ve son sezonda sekiz bölüm, ikinci sezonda ise 9 bölüm olacak şekilde yayınlanmıştır. Sezonların orijinal yayın tarihleri sırasıyla 15 Temmuz 2016, 27 Ekim 2017 ve 4 Temmuz 2019’dur.

Stranger Things Dizisinin Konusu Nedir?

Stranger Things, 1980'lerin başlarında, Indiana'nın kurgusal kırsal kasabası Hawkins'de yer geçmektedir. Yakındaki Hawkins Ulusal Laboratuvarı görünüşte ABD Enerji Bakanlığı için bilimsel araştırmalar yapmaktadır. Ancak gizlice insan test konularını içerenler de dahil olmak üzere paranormal ve doğaüstü deneyler de yapılmaktadır. Yanlışlıkla, alternatif bir boyuta bir geçit oluşturulur.

İlk sezon Kasım 1983'te Will Byers'ın baş aşağıdan bir yaratık tarafından kaçırıldığı zaman başlar. Will Byers'ın Annesi Joyce ve kasabanın polis şefi Jim Hopper, Will'i arar. Aynı zamanda, Eleven adlı genç bir psikokinik kız laboratuvardan kaçar ve Will'in arkadaşlarına Mike, Dustin ve Lucas'a Will'i bulma çabalarında yardımcı olur. İkinci sezon bir yıl sonra Ekim 1984'te geçmektedir. Will kurtarılmıştır, ancak olayların ayrıntılarını çok az kişi bilmektedir. Will'in hala baş aşağıdan varlıklardan etkilendiği keşfedildiğinde, arkadaşları ve ailesi, baş aşağının kendi evrenleri için daha büyük bir tehdit olduğunu öğrenir.

Üçüncü sezon, birkaç ay sonra, 1985'te Dört Temmuz kutlamalarına kadar geçen sürede geçmektedir. Yeni bir alışveriş merkezi, Hawkins sakinlerinin ilgi odağı haline gelmiştir ve diğer birçok mağazayı iş dışı bırakmıştır. Hopper, Joyce ile ilgilenmeye çalışırken Eleven ve Mike'ın ilişkisi hakkında giderek daha fazla endişe duymaktadır. Kasabadan habersiz, Starcourt yönetimindeki gizli bir Sovyet laboratuvarı, baş aşağıya açılan kapıyı açmaya çalışıyor ve baş aşağıdaki varlıkların Hawkins'deki insanları ele geçirmesine ve başa çıkılması gereken yeni bir korku oluşmasına izin veriyor.

Stranger Things Dizisi Kaç Bölüm ve Sezon?

Stranger Things dizisi toplamda 3 sezondan ve 25 bölümden oluşmaktadır.

Stranger Things Dizisinin Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Stranger Things dizisinin oyuncuları Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Joe Kerry, David Harbour, Natalie Dyer gibi isimlerden oluşmaktadır.

Stranger Things Dizisinin Yönetmeni Kimdir?

Dean Zimmerman, Kevin D. Ross, Nat Fuller, Katheryn Naranjo, Tod Campbell, David Franco, Lachlan Milne ve Tim Ives’dir.

Stranger Things Dizisinin Yapımcısı Kimdir?

Dizinin yapımcısı 21 Laps Entertainment ve Monkey Massacre şirketleridir. Karl Gajdusek, Cindy Holland, Brian Wright, Matt Thunell, Shawn Levy, Dan Cohen, Duffer Kardeşler, Iain Paterson dizinin yönetici yapımcılarıdır.

Stranger Things Dizisinin Senaristi Kimdir?

Stranger Things dizisinin senaristi Duffer Kardeşlerdir.