1980 yılında başlayan ve her sezon tarihi biraz daha ilerleyen Stranger Things, 4. sezon ile merakla bekleniyor. Netflix ekranlarında yayınlanan dizi için resmi hesaplardan gelen açıklamalar pek çok izleyiciyi heyecanlandırdı. İşte, Stranger Things 4. sezon ne zaman sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler

Stranger Things 4. sezon ne zaman?

Stranger Things 4. sezonu hakkında önemli açıklama, Stranger Things Writers resmi hesabından geldi. Resmi hesaptan yapılan paylaşımda, "Bu Ekim ayında kimler Stranger Things izliyor?" ifadesine yer verildi.

Eylül ayında çekimlerine başlandığı ifade edilen dizinin yakın zamanda ekranlara gelmesi bekleniyor.

Stranger Things Dizisinin Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Stranger Things dizisinin oyuncuları Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Joe Kerry, David Harbour, Natalie Dyer gibi isimlerden oluşmaktadır.

Stranger Things Dizisinin Yönetmeni Kimdir?

Dean Zimmerman, Kevin D. Ross, Nat Fuller, Katheryn Naranjo, Tod Campbell, David Franco, Lachlan Milne ve Tim Ives’dir.