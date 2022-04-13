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Stranger Things 4. sezon fragmanı yayınlandı - Stranger Things 4. sezon ne zaman?

#Stranger Things#Stranger Things 4. Sezon#Stranger Things Yeni Sezon
Stranger Things 4. sezon fragmanı yayınlandı - Stranger Things 4. sezon ne zaman

Stranger Things 4. Sezonu ile izleyici karşısına çıkacak. Netflix ekranlarında yayınlanan Stranger Things için geri sayım başladı. İlk 3 sezonu ilgi gören dizinin yeni sezonunda yine işler karışıyor. Yeni sezonda tehlikenin merkezi Hawkins! Peki, Stranger Things 4. sezon ne zaman yayınlanacak?

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Stranger Things 4. sezon yayın tarihi belli oldu. Stranger Things, Netflix ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Dizi ilk 3 sezonunun ardından mayıs ayında 4. Sezonu ile ekrana gelecek. İşte Stranger Things 4. Sezon fragmanı

STRANGER THINGS 4. SEZON NE ZAMAN?

Stranger Things 4. Sezon 1. kısım 27 Mayıs tarihinde yayınlanacak. Yayınlanan fragman, ‘Her şeyi mahvettin. Çektiğin acı neredeyse sona geldi.’ cümlesi ile başlıyor. Daha sonra tek tek karakterler gösteriliyor. Yeni sezonda tehlikenin merkezi Hawkins!

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