Hayatının aşkı ölünce bayıldığı sinemaya bile küstü... Elbiselerim 1980'lerden kalma... 22 yıldır yapayalnızım, basit hayatımda mutluyum'

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Üstelik ısrarla kendilerini unutturmaya çalışsalar bile bu durum değişmez. İşte birazdan anlatacağımız ünlü de onlardan biri...

"Oyuncu olmak benim için bir ihtiyaçtı" deyip bu sebeple ilk kocasını terk etti. Sonra gerçekten de hafızalardan silinmeyecek bir filmde oynadı.



Başarıları sürerken büyük bir aşk yaşadı.

Ama o aşkını bundan 22 yıl önce kaybedince hayatı da değişti. Başka ülkeye taşınıp münzevi bir hayat sürmeye başladı. Söylediğine göre de bu seçiminden gayet memnun.



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Bu öykünün kahramanı Stockard Channing… Ya da bir zamanlar John Travolta ile başrol paylaştığı Grease müzikalinde canlandırdığı karakterle hatırlarsak Betty Rizzo.

Birkaç kuşağın hafızasında yer eden bu rolüyle sinema tarihine adını yazdırdı Channing. Bugün 82 yaşında olan oyuncu, bu ünlü müzikal filmin ardından dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca kişi için gayet tanıdık biri haline dönüştü.



Başrollerini Olivia Newton John ile John Travolta 'nın üstlendiği Grease müzikalinde Stockard Channing'in yanı sıra Didi Conn, Jeff Conaway, Michael Tucci'nin de yer aldığı bir kadro kamera karşısına geçti. Randal Kleiser'ın imzasını taşıyan yapım, sinemanın unutulmaz müzikallerinden. Channing, bu film sayesinde milyonlarca insan için tanıdık biri haline geldi. Ama büyük aşkı Daniel Gillham'ı kaybedince onun da hayatı değişti.

Ama kariyeri yükselirken diğer yandan özel hayatındaki çalkantılar da bitmek bilmedi. Dört kez evlenip boşandı.

1990 yılında görüntü yönetmeni Daniel Gillham ile aşk yaşamaya başladı. Çok mutluydu, ama bu mutluluk uzun sürmedi. Gillham 2014 yılında hayata veda etti.

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İşte onun ardından Stockard Channing'in hayatı da büyük bir değişim geçirdi.

Yakın zamanda The Times'a bir röportaj veren Stockard Channing bu acının kendisini birden bire vurmadığını söyledi.

"Beklediğimden daha yıkıcıydı. Gecikmeli bir etkisi oldu. Hayatımın düzeni değişti. Bu yüzden hayatımı başka bir yere taşıdım" diye anlattı.

Bu arada Channing'in, Gillham'ın 2014'teki ölümünden beş yıl sonra ABD'den İngiltere'ye göç ettiğini de not düşelim.

Stockard Channing, kendine Londra'da geldiği hayattan bambaşka dinamiklere sahip yeni bir hayat kurdu.

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Hollywood'un o karmaşık düzenine dönmeye de hiç niyeti yok söylediğine göre.

Bunu da "Ben bu münzevi hayatımda mutluyum" diyerek anlattı durumu.

Daniel Gillham ile tanışıp aşk yaşamaya başlayıncaya kadar tam dört kez evlenip boşandı Channing. Söylediğine göre bütün bu dört eski kocası da onun hayatının farklı dönemlerini temsil ediyor.

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Bunca evlenmesine rağmen hiç çocuk sahibi olmadı Channing. Gençlik yıllarında "çocuk sahibi olmayı düşündüğünü" belirten oyuncu şaka yollu olarak "Aslında size bakacak birilerinin olması güzel" dedi.

Yine de görünüşe göre çocukların da bazen herkes kadar bencil olabileceğini belirterek bu konuyu kapattı.

Channing, röportajda günlük hayatını da anlattı. Sabahları kalkıp köpeğini beklediğini ve uzun saatler yatakta kalıp günlük tuttuğunu anlattı.

Ayrıca giydiği kıyafetlerin hepsinin 1980'lerden ve 90'lardan kaldığını da belirtti.

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Stockard Channing , ABD; Manhattan'da varlıklı bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Çocukluğu da kuralcı ailesinin kısıtlamaları altında geçti. Ne giyeceği, ne yiyeceği, nasıl oturacağı hep belli kurallara bağlıydı.

Gençlik yıllarında evini terk eden Channing, henüz 19 yaşındayken ilk kocası heykeltıraş Walter Channing Jr ile evlendi. Ama oyunculuk kariyeri uğruna hem onu hem de varlıklı New York hayatını terk etti.

Channing Tatum, Londra'ya taşındıktan sonra sinemadan uzaklaştı ama tiyatroya odaklandı. Six Degrees of Seperation, Apologia gibi yapımlarda sahneye çıktı.Yakın bir zamanda Samuel Beckett'in Krapp's Last Tape adlı oyununun yönetmenliğini üstlenerek bu kez sahne arkasında görev yapacak.

Bir de Hollywood'dan kıramadığı bir teklif aldı. Nicole Kidman ile Sandra Bullock ile birlikte Practical Magic'in devam filminde kamera karşısına geçecek.

Ama yine de söylediğine göre bütün bunlar bittikten sonra yeniden münzevi hayatına dönecek.