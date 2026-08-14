Hayatının aşkı ölünce bayıldığı sinemaya bile küstü... Elbiselerim 1980'lerden kalma... 22 yıldır yapayalnızım, basit hayatımda mutluyum'

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Üstelik ısrarla kendilerini unutturmaya çalışsalar bile bu durum değişmez. İşte birazdan anlatacağımız ünlü de onlardan biri...
"Oyuncu olmak benim için bir ihtiyaçtı" deyip bu sebeple ilk kocasını terk etti. Sonra gerçekten de hafızalardan silinmeyecek bir filmde oynadı.
Ama o aşkını bundan 22 yıl önce kaybedince hayatı da değişti. Başka ülkeye taşınıp münzevi bir hayat sürmeye başladı. Söylediğine göre de bu seçiminden gayet memnun.
Birkaç kuşağın hafızasında yer eden bu rolüyle sinema tarihine adını yazdırdı Channing. Bugün 82 yaşında olan oyuncu, bu ünlü müzikal filmin ardından dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca kişi için gayet tanıdık biri haline dönüştü.
Ama kariyeri yükselirken diğer yandan özel hayatındaki çalkantılar da bitmek bilmedi. Dört kez evlenip boşandı.
1990 yılında görüntü yönetmeni Daniel Gillham ile aşk yaşamaya başladı. Çok mutluydu, ama bu mutluluk uzun sürmedi. Gillham 2014 yılında hayata veda etti.
İşte onun ardından Stockard Channing'in hayatı da büyük bir değişim geçirdi.
"Beklediğimden daha yıkıcıydı. Gecikmeli bir etkisi oldu. Hayatımın düzeni değişti. Bu yüzden hayatımı başka bir yere taşıdım" diye anlattı.
Stockard Channing, kendine Londra'da geldiği hayattan bambaşka dinamiklere sahip yeni bir hayat kurdu.
Hollywood'un o karmaşık düzenine dönmeye de hiç niyeti yok söylediğine göre.
Daniel Gillham ile tanışıp aşk yaşamaya başlayıncaya kadar tam dört kez evlenip boşandı Channing. Söylediğine göre bütün bu dört eski kocası da onun hayatının farklı dönemlerini temsil ediyor.
Yine de görünüşe göre çocukların da bazen herkes kadar bencil olabileceğini belirterek bu konuyu kapattı.
Channing, röportajda günlük hayatını da anlattı. Sabahları kalkıp köpeğini beklediğini ve uzun saatler yatakta kalıp günlük tuttuğunu anlattı.
Ayrıca giydiği kıyafetlerin hepsinin 1980'lerden ve 90'lardan kaldığını da belirtti.
Gençlik yıllarında evini terk eden Channing, henüz 19 yaşındayken ilk kocası heykeltıraş Walter Channing Jr ile evlendi. Ama oyunculuk kariyeri uğruna hem onu hem de varlıklı New York hayatını terk etti.
Bir de Hollywood'dan kıramadığı bir teklif aldı. Nicole Kidman ile Sandra Bullock ile birlikte Practical Magic'in devam filminde kamera karşısına geçecek.
Ama yine de söylediğine göre bütün bunlar bittikten sonra yeniden münzevi hayatına dönecek.