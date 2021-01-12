Steven Salam kimdir, nereli? Survivor Gönüllülerin en dikkat çeken isimlerinden biri

Survivor 2021 tanıtımında iddialı bir çıkış yapan Steven Salam, yarışmanın başlamasıyla birlikte adından söz ettirmeye başladı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde dünyaya gelen Salam, ülkesinin geleneksel kıyafetleriyle tanıtımda yer almıştı. Survivor’ın en genç isimlerinden biri olan Salam, 2011 yılında Türkiye’ye geldi.



Lise ve üniversite öğrenimini Türkiye’de tamamlayan Salam, lisansını Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde tamamladı. Futbol antrenörlüğü bölümünden mezun olan Salam amatör olarak futbol da oynadı. Steven Salam, 1. Amatör Lig’den Süper Amatör Lig’e yükselen İzmir Karayollarıspor’un kadrosunda yer aldı.