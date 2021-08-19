Star TV yayın akışı 19 Ağustos 2021! Star TV'de bugün neler var?
Star TV yayın akışı, 19 Ağustos Perşembe günü içerisinde pek çok program barındırıyor. UEFA Avrupa Ligi mücadelelerinin başlaması nedeniyle 19 Ağustos Perşembe günü canlı yayın akışı içerisinde 1 müsabaka yayınlayacak olan Star TV, yayın akışı içerisinde bu müsabakalara yer verdi. İşte, 19 Ağustos 2021 Star Tv canlı yayın akışı ve maç programı
Star TV canlı yayın akışı 19 Ağustos Perşembe günü pek çok futbolseverin gündeminde yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi mücadelesi kapsamında Randers Galatasaray maçı, Star TV yayın akışı içerisinde yer bulacak. İşte, günün yayın akışı;
19 AĞUSTOS STAR TV YAYIN AKIŞI
00:30
Star Market
Saat: 00:30 - 02:30 (120 dakika)
Tür: Yarışma
Özet: Yarışmacılar alışveriş yaptıkça para harcamak yerine para kazanıyor.
02:30
Erkenci Kuş
Saat: 02:30 - 04:30 (120 dakika)
Tür: Komedi,Romantik
Özet: Evlilik tehdidini bertaraf etmek için çareyi çalışmakta bulan Sanem'i sürpriz bir aşk beklemektedir.
04:30
Yüksek Sosyete
Saat: 04:30 - 05:30 (60 dakika)
Tür: Komedi,Romantik
Özet: Hayatta ait oldukları yeri arayan, farklı dünyalardan iki gencin hikayesi...
05:30
Geniş Aile
Saat: 05:30 - 07:00 (90 dakika)
Tür: Komedi
Özet: Kalabalığı, curcunası, dertleri, ardı arkası kesilmeyen komik olayları ile görebileceğiniz en Geniş Aile...
Family
07:00
Medcezir
Saat: 07:00 - 09:15 (135 dakika)
Tür: Dram
Özet: Yaman'ı, sırtında taşıdığı geçmişiyle, hiç tanımadığı insanların arasında zor bir hayat beklemektedir.
09:15
Yüksek Sosyete
Saat: 09:15 - 10:30 (75 dakika)
Tür: Komedi,Romantik
Özet: Hayatta ait oldukları yeri arayan, farklı dünyalardan iki gencin hikayesi...
10:30
Erkenci Kuş
Saat: 10:30 - 13:45 (195 dakika)
Tür: Komedi,Romantik
Özet: Evlilik tehdidini bertaraf etmek için çareyi çalışmakta bulan Sanem'i sürpriz bir aşk beklemektedir.
13:45
Ada Masalı
Saat: 13:45 - 16:45 (180 dakika)
Tür: Romantik
Özet: İş için Kırlangıç Adası'na giden Haziran'ı sürpriz bir aşk beklemektedir.
16:45
Star Market
Saat: 16:45 - 18:45 (120 dakika)
Tür: Yarışma
Özet: Yarışmacılar alışveriş yaptıkça para harcamak yerine para kazanıyor.
18:45
Star Haber
Saat: 18:45 - 20:00 (75 dakika)
Tür: Haber
Özet: Türkiye'de ve dünyada yaşanan sıcak gelişmeler ekrana geliyor.
Family
20:00
Randers - Galatasaray
Saat: 20:00 - 22:00 (120 dakika)
Tür: Futbol,UEFA Avrupa Ligi
Özet: Randers ile Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off maçında karşı karşıya geliyor.
22:00
Kazara Aşk
Saat: 22:00 - 00:30 (150 dakika)
Tür: Dram
Özet: Şimal ve Civan'ın ailelerine söylediği beyaz yalan, kısa sürede aşka dönüşür.