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Star listesinde zirvede

Güncelleme Tarihi:

#Melis Sezen#Sadakatsiz#Kanal D
Star listesinde zirvede
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2025 07:53

Dünyanın en önemli sinema veri tabanı Internet Movie Database’ın (IMDb) “starmetre” listesine Melis Sezen damga vurdu.

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Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran “Sadakatsiz” dizisindeki ‘Derin’ karakteriyle tanınan ünlü oyuncu yılın ilk IMDb Starmetre sıralamasında büyük başarıya imza attı.

Yıldız isim her hafta sitede ismi en çok aranan ve forumlarda hakkında en çok konuşulan oyuncuların yer aldığı listenin dünya sıralamasında 130’uncu sıraya yükseldi.

Star listesinde zirvede

Dünya çapında 15 milyonu aşkın kişi arasında 130’uncu sırada yer alan Melis Sezen bu başarıyla Türk oyuncular arasında zirveye yerleşti.

Rol aldığı dizilerle ünü Türkiye sınırlarını aşan oyuncu geçtiğimiz günlerde, İtalya’nın en çok izlenen talk show programı “Verissimo”ya katılmıştı. Sezen, sempatik tavırlarıyla büyük ilgi toplamıştı.

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#Melis Sezen#Sadakatsiz#Kanal D

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