Star listesinde zirvede

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Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran “Sadakatsiz” dizisindeki ‘Derin’ karakteriyle tanınan ünlü oyuncu yılın ilk IMDb Starmetre sıralamasında büyük başarıya imza attı.

Yıldız isim her hafta sitede ismi en çok aranan ve forumlarda hakkında en çok konuşulan oyuncuların yer aldığı listenin dünya sıralamasında 130’uncu sıraya yükseldi.

Dünya çapında 15 milyonu aşkın kişi arasında 130’uncu sırada yer alan Melis Sezen bu başarıyla Türk oyuncular arasında zirveye yerleşti.

Rol aldığı dizilerle ünü Türkiye sınırlarını aşan oyuncu geçtiğimiz günlerde, İtalya’nın en çok izlenen talk show programı “Verissimo”ya katılmıştı. Sezen, sempatik tavırlarıyla büyük ilgi toplamıştı.