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Squid Game dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Squid Game sosyal medya gündeminde..

#Squid Game#Squid Game Dizisinin Konusu
Squid Game dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler Squid Game sosyal medya gündeminde..

Güney Kore yapımı Squid Game, dünya çapında adından söz ettirdi. Dijital platform Netflix üzerinden yayınlanan Squid Game gerek konusu gerekse oyuncularıyla sosyal medyada gündem oldu. Peki, Squid Game dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Squid Game dizisinin detayları...

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Sosyal medya 17 Eylül tarihinde yayınlanmaya başlayan Squid Game dizisini konuşuyor. Sokakta oynadığımız sıradan oyunların ya da eski dijital ortamda tercih ettiğimiz oyunları gerçek hayata uyarlayan dizi, Twitter’ın trend topic listesinde yer alıyor.

Hwang Dong-hyuk tarafından yazılan ve yönetilen dizi nin kadrosunda Lee Jung-jae , Park Hae-soo ve Wi Ha-joon yer alıyor.

Para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncu, çocuk oyunlarında yarışmaları için aldıkları tuhaf daveti kabul eder. İçeride onları cazip bir ödül ve ölüm riski beklemektedir.

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#Squid Game#Squid Game Dizisinin Konusu