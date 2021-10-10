Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak? Yönetmenden açıklama

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Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak sorusu dizinin 9 bölümünü tamamlayan izleyicilerin bir süredir gündeminde yer alıyordu. Squid Game yönetmeni ve senaristi Hwang Dong-Hyuk, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Dizinin senaristi ve yönetmeni Hwang Dong-Hyuk "Aynı şekilde ikinci sezon yapma fikri şahsen beni biraz endişelendiriyor. Henüz net bir şey yok, ancak bunu isteyen o kadar çok insan var ki cidden düşünüyorum." ifadelerinde bulundu.

Hikâyeyi farklı bir bakış açısıyla tekrar ele almaya sıcak baktığını belirten Dong-Hyuk, "Squid Game"in muhtemel ikinci sezonunun dizide yer alan maskeli grubun gizemli elebaşları Frontman’e odaklanabileceğini belirtti.