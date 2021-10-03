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Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak, olacak mı? Squid Game yeni sezon bilgisi!

#Squid Game#Squid Game 2. Sezon#Squid Game Oyuncuları
Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak, olacak mı Squid Game yeni sezon bilgisi

Netflix’in sevilen dizisi Squid Game 2. Sezon tarihi merakla bekleniyor. Dizinin takipçileri, Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak, olacak mı araştırmalarına çoktan başladı bile. Peki, Squid Game 2. Sezon olacak mı, ne zaman çıkacak? İşte merak edilen soruların yanıtları…

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1. sezonu izleyiciden tam not alan Netflix dizisi Squid Game 2. Sezon ile ilgili araştırmalar başladı. Dizinin devamını merakla bekleyen hayranları, Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak, olacak mı merak ediyorlar. İşte Netflix’i kasıp kavuran diziyle ilgili merak edilenler…

Squid Game konusu ne?

Netflix'in en yeni K-drama dizisi Squid Game, ABD'de yayınlanmasından bu yana dünyayda büyük ses getiren diziler arasında yer alıyor. Gösteri, bir grup yabancının bir ödül için ölümüne savaştığı Battle Royale ve Açlık Oyunları'na benzer bir komployu takip ediyor. Ancak öncekilerden farklı olarak, Squid Game'in oyuncuları oyunu oynamak için isteyerek gönüllü oldular.

Squid Game 2. Sezon olacak mı?

İzleyiciden ilk sezonuyla tam not alan Squid Game 2. Sezonu merakla bekleniyor. Dizinin yeni sezon yayın tarihiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, ilk sezon son bölümün açık uçlu bir şekilde bitmesi, 2. Sezonun geleceğini kanıtlar nitelikte.

Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak?

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Squid Game 2. Sezon yayın tarihi ile ilhili yapım ekibinden henüz bir açıklama yapılmadı. Uzun hazırlık aşamaları ve çalışmaları nedeniyle Squid Game 2. Sezonun 2022 yılı ortalarına kadar gelmeyeceği düşünülüyor. Ancak izleyenler için beklemeye değer bir tarih gibi görünüyor.

Squid game oyuncuları kimler?

Hwang Dong-hyuk tarafından yazılan ve yönetilen dizi nin kadrosunda Lee Jung-jae , Park Hae-soo ve Wi Ha-joon yer alıyor.

Para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncu, çocuk oyunlarında yarışmaları için aldıkları tuhaf daveti kabul eder. İçeride onları cazip bir ödül ve ölüm riski beklemektedir.

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