Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak, çıkacak mı? Squid Game yönetmeni açıkladı!

Dijital platform Netflix’te yayınlanan son zamanların fenomen dizisi Squid Game hayranları, dizinin ikinci sezonunun heyecanı içerisindeler. İlk sezonda yer alan 9 bölümlük Squid Game dizisini tamamlayan izleyenler, Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak, çıkacak mı sorularının yanıtlarını ararken, dizinin yönetmeni ve senaristi Hwang Dong-Hyuk’dan yanıt gecikmedi.
SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Dizinin senaristi ve yönetmeni Hwang Dong-Hyuk "Aynı şekilde ikinci sezon yapma fikri şahsen beni biraz endişelendiriyor. Henüz net bir şey yok, ancak bunu isteyen o kadar çok insan var ki cidden düşünüyorum." ifadelerinde bulundu.
Hikâyeyi farklı bir bakış açısıyla tekrar ele almaya sıcak baktığını belirten Dong-Hyuk, "Squid Game"in muhtemel ikinci sezonunun dizide yer alan maskeli grubun gizemli elebaşları Frontman’e odaklanabileceğini belirtti.
İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran koronavirüs açıklaması: Kayıp parçayı bulduk!
7 Ekim'de evlenmişlerdi... İşte İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin evi
Aşk bitti, 150 bini geri ver!
Buralarda konut sahibi olana talih kuşu kondu! İstanbul'un en değerli mahalleleri belli oldu
Koronavirüs aşılarında 'etkinlik bilmecesi'... Bilim insanları son noktayı koydu!