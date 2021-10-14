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Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak, çıkacak mı? Squid Game yönetmeni açıkladı!

#Squid Game#Squid Game 2. Sezon#Squid Game Senaristi
Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak, çıkacak mı Squid Game yönetmeni açıkladı

Son dönemlerde en çok izlenenler arasında yer alan Squid Game dizisi 2. Sezon sorgulamaları şimdiden başladı. 9 bölümden oluşan Squid Game ilk sezonu izleyen takipçileri, dizinin yeni sezon bölümlerinin gelip gelmeyeceğini merak ediyorlar. Peki, Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak, çıkacak mı? İşte, Squid Game yönetmeni ve senaristinin 2. Sezon açıklaması!

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Dijital platform Netflix’te yayınlanan son zamanların fenomen dizisi Squid Game hayranları, dizinin ikinci sezonunun heyecanı içerisindeler. İlk sezonda yer alan 9 bölümlük Squid Game dizisini tamamlayan izleyenler, Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak, çıkacak mı sorularının yanıtlarını ararken, dizinin yönetmeni ve senaristi Hwang Dong-Hyuk’dan yanıt gecikmedi.

SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin senaristi ve yönetmeni Hwang Dong-Hyuk "Aynı şekilde ikinci sezon yapma fikri şahsen beni biraz endişelendiriyor. Henüz net bir şey yok, ancak bunu isteyen o kadar çok insan var ki cidden düşünüyorum." ifadelerinde bulundu.

Hikâyeyi farklı bir bakış açısıyla tekrar ele almaya sıcak baktığını belirten Dong-Hyuk, "Squid Game"in muhtemel ikinci sezonunun dizide yer alan maskeli grubun gizemli elebaşları Frontman’e odaklanabileceğini belirtti.

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