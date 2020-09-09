Split dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Split oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Birbirleri ile sürekli bir rekabet halinde olan üç kız kardeş Londra’nın hızlı temposuna ayak uydurmaya çalışmaktadır. Aradan geçen 30 yılın ardından aniden karşılarına çıkan babaları Oscar’ı görmelerinin ardından geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan bir aileyi anlatan filmin yönetmen ve yazarı ise M. Night Shyamalan’dır.

Split Dizisinin Konusu Nedir?

Kevin 23 farklı karaktere sahiptir. “Çoklu kişilik bozukluğu” hastalığı yaşayan adamı tedavi eden Dr. Karen Fletcher oldukça başarılı bir psikiyatristtir. Karen’in “çoklu kişilik bozukluğu” bulunan hastalarda bir takım olağan ve doğaüstü güçlerin bulunduğuna inanmaktadır. Fletcher’a göre hastanın sahip olduğu her karakter farklı bir şartlanmaya bağlı olarak hayata tutunmaktadır. Bu farklı şartlanmalar nedeni ile de kişinin büründüğü karakter fizyolojik ve psikolojik olarak değişimlerde şaşırtıcı gelişmelere sahne olabilmektedir.

Örneğin; bir karakter sol eli ile yazabiliyorken, diğer karakter sağ eliyle yazmak suretiyle farklılık gösteriyor. Bir şartlanmış karakterde görülen alerji diğer karakterde görülmüyor bu da farklı şartlanmaların farklı fizyolojik etkiler gösterdiğine delil olabiliyor.

23 farklı kişiliğe sahip olan Kevin, tüm bu kişilikleri kontrol edebilmek için kendince bir yöntem bulmuş adına ise “sahne” demiştir. Ona göre bu karakterler sahnede sırasıyla yer almaktadır. Ancak büyük bir sorun vardır; Dennis ve Patricia diğer karakterler tarafından dışlanmışken bir anda Kevin’in zihnini ele geçirmek suretiyle kontrolü ele alırlar. Beast adında insanüstü bir yaratık olan ve evrimin üst noktası olan karakterin gelişini beklerler.

Deniss ve Patricia lise öğrencisi olan 3 kızı; Casey, Claire ve Marcia’yı kaçırır ve Kevin tarafından hapsedilir. Zaman içinde Kevin’ın sahip olduğu kişiliklerle tanışan kızların üst karakter Beast’tan haberleri yoktur.

Split Dizisi Kaç Bölüm ve Sezon?

Psikolojik gerilim tadında ki dizi 2016 yapımlı olup ilk gösterimi Amerika’da gerçekleşen dizi 2 sezon yayımlanmıştır.

Split Dizisi Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Kevin - James McAvoy: Dr. Karen’in tedavisi sayesinde 23 farklı kişiliğe sahip Kevin bu karakterleri öğrenmeye başlamış bir hastayı canlandırmaktadır. Ancak baskın karakterlerin bazen zihnini ele geçirmesine engel olamayan Kevin rolünü X-Men serisinden tanımaktayız. Split dizisinde gösterdiği büyük performans sayesinde oldukça iyi bir oyuncu olduğunu kanıtladı.

Dr. Karen Fletcher – Betty Buckley: Saygı duyulan psikiyatrist Karen hastasında ki değişimleri fark ederek ona yardımcı olmaya çalışıyor.

Casey Cooke - Anna Taylor Joy: Kevin’in kaçırdığı kızlar arasında en dikkat çekici olanı ve içsel problemlere sahip bir genç kızı canlandırıyor.

Claire Benoit – Haley Lu Richardson: Zayıf ve kırılgan bir kızı canlandırıyor.

Marcia – Jessica Sula: Claire’nin iyi arkadaşı rolünü canlandırıyor.