Spider Man No Way Home ne zaman çıkacak?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Süper aşı devrimi Sonuçlar şaşkına çevirdi... BioNTechi geride bıraktı'Süper aşı' devrimi! Sonuçlar şaşkına çevirdi... BioNTech'i geride bıraktı#Kovid Aşısı
Aralıka beyaz başlangıç Kar sürprizi: Bu yıl erken geliyorAralık'a beyaz başlangıç! Kar sürprizi: Bu yıl erken geliyor#Meteoroloji
Emsallik dava Anne-babalar için PCR ve aşı kartı dönemiEmsallik dava! Anne-babalar için PCR ve aşı kartı dönemi#PCR Testi
Bakan Koca dün mesajı vermişti... İlaç tedarikiyle ilgili Sağlık Bakanlığından açıklamaBakan Koca dün mesajı vermişti... İlaç tedarikiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama#Sağlık Bakanlığı
Türk basınının en sevdiği ağabeyi... Güle güle Sefa ÖzkayaTürk basınının en sevdiği ağabeyi... Güle güle Sefa Özkaya#Sefa Özkaya
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorunlara kalıcı çözüm üretmemiz gerekiyorCumhurbaşkanı Erdoğan: Sorunlara kalıcı çözüm üretmemiz gerekiyor#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Tepki çeken olayda sürpriz gelişme Hamile kadına kâbusu yaşatmışlardıTepki çeken olayda sürpriz gelişme! Hamile kadına kâbusu yaşatmışlardı#Saldırı
Türksat uydu filosunun en güçlüsü olacak Bakan Karaismailoğlu tarih verdiTürksat uydu filosunun en güçlüsü olacak! Bakan Karaismailoğlu tarih verdi#Bakan Karaismailoğlu
Çektiği fotoğraf olay oldu... Dev modaevi özür dilediÇektiği fotoğraf olay oldu... Dev modaevi özür diledi #Dior
Dehşet apartmanı Ekinin annesinden yürek burkan haykırışDehşet apartmanı! Ekin'in annesinden yürek burkan haykırış#Adana
Korkunç olay Baba ile oğlu 2 saat arayla ölü bulunduKorkunç olay! Baba ile oğlu 2 saat arayla ölü bulundu#Samsun
‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ ile tanınan Zeynep Koçakın şaşırtan değişimi‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ ile tanınan Zeynep Koçak'ın şaşırtan değişimi#Estetikli Ünlüler
6 saat morgda bekledi, ertesi sabah canlandı Dakika dakika görüntülendi..6 saat morgda bekledi, ertesi sabah canlandı! Dakika dakika görüntülendi..#Hindistan
Ünlü çiftten kötü haber Belözoğlu bile çare olamadı, ayrıldılar...Ünlü çiftten kötü haber! Belözoğlu bile çare olamadı, ayrıldılar...#Fenerbahçe
Planı açıkladı Tüpraştan dev yatırımPlanı açıkladı! Tüpraş'tan dev yatırım#Tüpraş
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Spider Man No Way Home ne zaman çıkacak?

#Spider Man No Way Home Ne Zaman Çıkacak#Spider Man No Way Home#Spider Man No Way Home Sinema Tarihi
Spider Man No Way Home ne zaman çıkacak

Spider Man No Way Home ne zaman çıkacağı ile pek çok izleyicinin gündeminde yer alıyor. Bir süredir ertelenen vizyon tarihi için net bir açıklama yapan yapımcı şirket, filmin sinema perdesine ne zaman yansıyacağını da duyurmuş oldu. Peki, Spider Man No Way Home ne zaman çıkacak? İşte, o detaylar

Haberin Devamı

Spiderman No Way Home ya da Türkçe karşılığı ile Örümcek Adam Eve dönüş Yok filmi için Türkiye gösterim tarihi yakından takip ediliyor. Serinin son filmi olan Spiderman No Way Home Türkiye'de de vizyona girecek. Peki, Spiderman No Way Home Türkiye'de ne zaman çıkacak? İşte, film gösterim tarihi ile birlikte bazı detaylar

 

SPİDERMAN NO WAY HOME TÜRKİYE'DE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Spiderman No Way Home, 17 Aralık 2021 tarihinde ekranlara gelecek.

Spider-Man: No Way Home, kimliği açığa çıkan Örümcek-Adam'ın, bu konuda Doctor Strange'den yardım istemesiyle gelişen çetrefilli olayları konu ediniyor.

Örümcek-Adam’ın sinematik tarihinde ilk kez, mahallemizin sevimli kahramanı maskesiz ve normal hayatı ile Süper Kahraman olmanın yüksek risklerini birbirinden ayıramayacak durumda. Doktor Strange’den kendisine yardım etmesini istediğinde bu riskler daha da tehlikeli bir hal alır ve onu gerçekten Örümcek-Adam olmanın ne anlama geldiğini keşfetmeye zorlar.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Spider Man No Way Home Ne Zaman Çıkacak#Spider Man No Way Home#Spider Man No Way Home Sinema Tarihi

BAKMADAN GEÇME!

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

#Hülya Avşar
Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı

Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı!

#Bengü
25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde