Spider Man No Way Home ne zaman çıkacak?

Spiderman No Way Home ya da Türkçe karşılığı ile Örümcek Adam Eve dönüş Yok filmi için Türkiye gösterim tarihi yakından takip ediliyor. Serinin son filmi olan Spiderman No Way Home Türkiye'de de vizyona girecek. Peki, Spiderman No Way Home Türkiye'de ne zaman çıkacak? İşte, film gösterim tarihi ile birlikte bazı detaylar

SPİDERMAN NO WAY HOME TÜRKİYE'DE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Spiderman No Way Home, 17 Aralık 2021 tarihinde ekranlara gelecek.

Spider-Man: No Way Home, kimliği açığa çıkan Örümcek-Adam'ın, bu konuda Doctor Strange'den yardım istemesiyle gelişen çetrefilli olayları konu ediniyor.

Örümcek-Adam’ın sinematik tarihinde ilk kez, mahallemizin sevimli kahramanı maskesiz ve normal hayatı ile Süper Kahraman olmanın yüksek risklerini birbirinden ayıramayacak durumda. Doktor Strange’den kendisine yardım etmesini istediğinde bu riskler daha da tehlikeli bir hal alır ve onu gerçekten Örümcek-Adam olmanın ne anlama geldiğini keşfetmeye zorlar.