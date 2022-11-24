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Söz yazarı ve besteci Hülya Şenkul hayatını kaybetti

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#Hülya Şenkul#Zakkum Çiçekleri#Serdar Ortaç
Söz yazarı ve besteci Hülya Şenkul hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 14:23

Türkiye'nin önemli söz ve beste yazarlarından Bursalı sanatçı Hülya Şenkul hayatını kaybetti.

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Orhangazi’nin yetiştirmiş olduğu önemli isimlerden olan, sanatçı, söz ve beste yazarı olan bir çok ünlü sanatçıya da menajerlik yapmış olan Hülya Şenkul hayatını kaybetti.

Söz yazarı ve besteci Hülya Şenkul hayatını kaybetti

Aslen Orhangazi’ye bağlı Narlıcalı olan ve İstanbul’da yaşayan sanatçı, söz ve beste yazarı, şair özellikleri bulunan Hülya Şenkul bir çok ünlü sanatçıya yazdığı şarkı sözleri ile tanındı. En bilinen eseri ise Serdar Ortaç’a yazdığı Zakkum Çiçekleri şarkısı oldu.
Söz yazarı ve besteci Hülya Şenkul hayatını kaybetti


5 ay önce bir trafik kazası geçirdiği belirlenen Hülya Şenkul hastanede tedavi görüyordu. Hülya Şenkul dün ikindi vakti Orhangazi’de Gazi Orhanbey Camiinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

 

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#Hülya Şenkul#Zakkum Çiçekleri#Serdar Ortaç

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