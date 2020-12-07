Söylemezsem Olmaz neden yok, bitti mi, saat kaçta yayınlanıyor?

Söylemezsem Olmaz'ın yayın saatinde değişiklik yapıldı. Haftaiçi her sabah 09:00'da canlı olarak ekrana gelen Söylemezsem Olmaz 7 Aralık Pazartesi'den itibaren öğleden sonra saat 13:15'te izleyicisi ile buluşacak.



SEREN SERENGİL’DEN AÇIKLAMA



Programın yorumcuların Seren Serengil, sosyal medyadan yapılan değişikliği duyurdu. Serengil yapılan değişikliği şu sözlerle duyurdu: Bugünden itibaren sizlerin de istekleri doğrultusunda artık Söylemezsem Olmaz 13.15’te hem daha da fazla birlikte olacağız hem de size sürprizim var.