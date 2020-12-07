Söylemezsem Olmaz neden yok, bitti mi, saat kaçta yayınlanıyor?
Arto, Seren Serengil ve Bircan Bali'nin yorumculuğunu üstlendiği Söylemezsem Olmaz programının her zamanki saatinde ekranlarda yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Söylemezsem Olmaz takipçileri programın akıbetini merak ediyor. Peki, Söylemezsem Olmaz neden yok, bitti mi, saat kaçta yayınlanıyor?
Söylemezsem Olmaz'ın yayın saatinde değişiklik yapıldı. Haftaiçi her sabah 09:00'da canlı olarak ekrana gelen Söylemezsem Olmaz 7 Aralık Pazartesi'den itibaren öğleden sonra saat 13:15'te izleyicisi ile buluşacak.
SEREN SERENGİL’DEN AÇIKLAMA
Programın yorumcuların Seren Serengil, sosyal medyadan yapılan değişikliği duyurdu. Serengil yapılan değişikliği şu sözlerle duyurdu: Bugünden itibaren sizlerin de istekleri doğrultusunda artık Söylemezsem Olmaz 13.15’te hem daha da fazla birlikte olacağız hem de size sürprizim var.
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