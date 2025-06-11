Soyadını bile istemeyen oğlunu defterinden sildi! ‘Onu bu hale nefret dolu annesi getirdi’

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20 yıl sonra ise aynı ünlü otelde paparazzilerden kaçarak saklanmaya çalışan ancak yakalanan ve ruh hali sorgulanan kişi Pitt ve Jolie'nin evlatlık oğluydu.

ÜNLÜ ESKİ AŞIKLARIN OĞLU SIKINTILI BİR PORTRE ÇİZİYOR

21 yaşındaki Pax, geçen ay gözleri kan çanağına dönmüş, sersemlemiş bir gülümsemeyle, birkaç arkadaşının desteğiyle otelden sendeleyerek çıkarken fotoğraflandı.

Ardından Hollywood Hills'teki Deja Vu striptiz kulübüne gittiler ve sonunda sabah 2.30'da oradan ayrıldılar.

Bu endişe verici bir sahneydi ve Brad Pitt'in ekibi tarafından gözden kaçmadı.

BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA

Kendisini reddeden ve artık soyadını bile kullanmak istemeyen oğlu için bardağı taşıran son damla bu oldu ve Brad Pitt artık Pax ve diğer evlatlık çocuklarının güvenini ve sevgisini kazanmak için çabalamaktan vazgeçti…

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Brad Pitt’in çocuklarının sevgisi için savaşmaktan vazgeçmeyeceği söylenirken son zamanlardaki umursamaz tavırları ve kendini tehlikeye attığı davranışlarıyla dikkat çeken Pax’tan vazgeçtiği iddia edildi.

Angelina Jolie ve Brad Pitt 2016’da yollarını ayırdıktan sonra üçü evlatlık üçü de biyolojik olan çocukları babalarından kopmuştu.





EN SONUNDA "BENİ İSTEMEYENİ BEN DE İSTEMEM" DEDİ

Pitt ve Jolie'nin Namibya doğumlu 19 yaşındaki kızları Shiloh’nun bebeklik fotoğrafları 4,1 milyon dolarlık rekor bir fiyata satılmıştı. Shiloh, geçen yıl 18 yaşına bastığı gün soyadını yasal olarak değiştirdi, Pitt soyadını bıraktı ve resmi olarak Shiloh Nouvel Jolie olarak anılmayı tercih etti.

Diğer dört çocuğun en az üçü de ünlü soyadını gayri resmi olarak bırakmış görünüyor.

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2005 yılında evlat edinilen ve Georgia'daki Spelman College'da okuyan 20 yaşındaki Zahara'nın Jolie soyadını kullandığı bildiriliyor. İkiz kardeşi Knox ile birlikte 12 Temmuz'da 17 yaşına girecek olan Vivienne de aynı soyadını kullanıyor.

EN BÜYÜK İKİ ERKEK EVLAT BABALARINDAN NEFRET EDİYOR

6 kardeşin arasında babası Brad Pitt’e en sert tavrı alansa evlat edinilen 2 erkek çocukları.

23 yaşındaki Maddox (2001'de evlat edinildi) ve 21 yaşındaki Pax (2007'de evlat edinildi) babaları Brad Pitt’i en erken yok sayan ve onunla ilgili duygularını en çok belli eden kardeşler.

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Babasının soyadından ilk vazgeçen kendisine 2021'den beri Maddox Jolie diyen en büyük oğul oldu.

Güney Kore'deki Yonsei Üniversitesi'nde biyokimya okuyan bir pilot olan Maddox'un, 2016 yılında özel bir uçakta Pitt ile fiziksel bir çatışmaya girdiği ve bu olayın Pitt'in Jolie'den ayrılmasına ve boşanmasına neden olduğu biliniyor.





AYRILIĞI GETİREN KAVGA BÖYLE YAŞANMIŞTI

Jolie tarafından Kamboçya'daki bir yetimhaneden evlat edinilen ve daha sonra Pitt tarafından yasal olarak evlat edinilen Maddox, 2019 yılında In Touch Weekly dergisine Pitt ile ilişkisi tamamen bitti mi diye sorulduğunda “Ne olacaksa olur” diye cevap vermişti.

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İkinci evlatlık oğul Pax ise babası Brad Pitt’e “dünya çapında bir pislik” olarak seslenmişti.

2020 Babalar Günü'nde, Pitt'in Oscar ödülünü alırken çekilmiş bir fotoğrafının yanına “Sen defalarca korkunç ve aşağılık bir insan olduğunu kanıtladın. Senin yanında korkudan titreyen en küçük dört çocuğuna karşı hiçbir anlayışın ve empati duygun yok. En yakınlarımın hayatını sürekli bir cehenneme çevirdin. Kendine ve dünyaya ne istersen söyleyebilirsin, ama gerçek bir gün ortaya çıkacak” yorumunu yazan Pax tüm dünyayı şoke etmişti.

ESKİ KARISININ NEFRETİ ÇOCUKLARI ZEHİRLEDİ... "ONLARI BANA KARŞI DOLDURDU, ŞİMDİ KENDİ UĞRAŞSIN"

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Brad Pitt'e yakın kaynaklar 61 yaşındaki aktörün çocukların isyanlarından yıllardır velayetini elinde tutan eski eşini sorumlu tuttuğunu söylüyor.

Anneleri tarafından yetiştirilen 6 çocuklarının aynı zamanda kendisine karşı doldurulduğuna da inanan Brad Pitt, çocukların başına gelecek kötü şeylerden de bu yüzden anneleri Angelina Jolie’nin sorumlu olduğuna karar vermiş ve onların hayatından tamamen çekilmeye karar vermiş…