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Gelin hanım eve yıldırım gibi düştü... Ortalık yangın yeri... Beckham ailesine bir kalp kırıklığı daha... İyice hayırsız evlat çıktı

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#Brooklyn Beckham#David Beckham#Nicola Peltz Beckham
Gelin hanım eve yıldırım gibi düştü... Ortalık yangın yeri... Beckham ailesine bir kalp kırıklığı daha... İyice hayırsız evlat çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2025 15:47

Bütün dünya 2022 yılından bu yana Beckham ailesini konuşuyor... Aslına bakılırsa Victoria'nın soyadının daha Adams olduğu, ve Spice Girls grubuyla şarkı söylediği, David'in de yeşil sahalarda fırtına gibi estiği dönemlerde de bu durum böyleydi... Ama bu kez ünlü çiftin bunca konuşulmasının nedeni bir başka.

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David ve Victoria Beckham'ı dünya basınında gündemin ilk sıralarına taşıyan konu, dört  çocuklarının  en büyüğü olan Brooklyn ve karısı Nicola Peltz ile yaşadıkları gerilim.

Artık herkesin bildiği gibi Brooklyn ile Nicola, 2022 yılının nisan ayında evlendiler. Hem de gayet gösterişli bir törenle.

ABD'nin önde gelen zenginlerinden biri olan Nelson Peltz'in Florida'daki okyanus manzaralı malikanesinde hayatını birleştirdi çift.

Gelin hanım eve yıldırım gibi düştü... Ortalık yangın yeri... Beckham ailesine bir kalp kırıklığı daha... İyice hayırsız evlat çıktı

Brooklyn ile ailesi arasındaki gerilim daha düğün öncesinde başlamıştı. 

Söylentilere bakılırsa da daha o düğünde hatta düğünün öncesinde özellikle Nicola ile Victoria yani gelin ile kaynana arasında giderek artan gerilim başlamıştı bile. 

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Victoria'nın, Nicola'ya "Gelinliğini ben hazırlayacağım" diye söz verip son anda bundan vazgeçmesiyle başlayan gerilim bugünlere geldi.

Sonradan bir ara durumu toparlamış görünseler de artık Beckham ailesinin iki kanadı arasında büyük bir uçurum olduğu tartışma götürmez bir gerçek.

Öyle ki Brooklyn, babası David için önemli bir dönüm noktası olan 50'nci doğum günü kutlamasına bile katılmadı.

Ama buna rağmen babası David yine de oğlunu 'defterinden tamamen silmedi." Belli ki buna gönlü elvermedi.

ABD'li arkadaşlarının Anneler Günü'nü kutlamak için yaptığı paylaşımda Brooklyn'i de dışlamadı ve karısı Victoria'nın dört çocuğu da küçükken çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Gelin hanım eve yıldırım gibi düştü... Ortalık yangın yeri... Beckham ailesine bir kalp kırıklığı daha... İyice hayırsız evlat çıktı

Brooklyn, kısacık bir süreliğine Londra'ya gitti. Ama ailesini görmeden karısıyla otelde konaklayıp sonra ABD'ye döndü. 

Son dönemde David ve Victoria'nın Brooklyn'e zeytin dalı uzattığı iddialarına rağmen bambaşka bir gelişme oldu.

Karısı Nicola ile ABD'de yaşayan Brooklyn, işi gereği Londra'ya gitti. Bir fotoğraf çekiminde görev alan 26 yaşındaki Brooklyn, ileri sürülenlere göre ailesini görmeye bile gitmedi.

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Brooklyn'in moda çekimi için kamera karşısına geçtiği sırada babası David Beckham da Chelsea Flower Show'da Kral Charles ve Kraliçe Camilla ile bir araya geldi.

O sırada baba ve oğul Beckham'ın bulunduğu yerler birbirine çok yakındı. Ama ikisi de görüşmek için herhangi bir fırsat ya da ortam yaratmadı ileri sürülenlere göre. 

Gelin hanım eve yıldırım gibi düştü... Ortalık yangın yeri... Beckham ailesine bir kalp kırıklığı daha... İyice hayırsız evlat çıktı

Victoria ve David Beckham ile büyük oğulları arasındaki gerilim giderek büyüyor.

Bir açıdan bakıldığında Brooklyn Beckham'ın bu ziyareti tıpkı Prens Harry'nin Londra'ya zorunlu gidişleri gibi kısa sürdü...

Brooklyn, pazartesi günü Londra'ya ulaştı. Sabah 9 ile öğleden sonra 16.00 arasında çekimde görevini yerine getirdi.

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Daha sonra kalacağı otele geçti. Orada karısı Nicola ile buluştu. Genç çift bir süre dinlendikten sonra  ABD'ye döndü.

Eğer isteselerdi Victoria ve David ile bir buluşma ayarlayabilirlerdi.

Daha da ötesinde Brooklyn ile Nicola, Beckham çiftinin evinde kalmayı da tercih etmediler. Bunun yerine otelde konaklayıp dinlendiler. Sonra da ABD'ye evlerine döndüler.

Brooklyn Beckham'ın sergilediği bu tavırlar da birçok kişiye, gerekli olduğu zamanlarda kısa süre için Londra'ya gidip sonra da karısı Meghan Markle'ın yanına dönen Prens Harry'yi hatırlattı.

Gelin hanım eve yıldırım gibi düştü... Ortalık yangın yeri... Beckham ailesine bir kalp kırıklığı daha... İyice hayırsız evlat çıktı

Brooklyn, çekim için Londra'dayken babası David de Chelsea Flower Show'da Kral Charles ve Kraliçe Camilla ile buluştu. Aslında aralarında uzak bir mesafe olmadığı halde baba ile oğul bir araya gelmedi. 

 

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#Brooklyn Beckham#David Beckham#Nicola Peltz Beckham

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