“Soyadı krizi” patlak verdi! 'Üzerimden büyük bir yük kalktı'

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Dilan Çıtak, Bodrum’da oturduğu ev için kendisinden kira isteyen babasıyla büyük bir tartışma yaşamış, baba-kız arasındaki gerginlik televizyon programlarına yaptıkları açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla tırmanmıştı.

Kendisini büyüten Cem Çıtak’ın fotoğrafını “Cem Çıtak diye yazılır adam diye okunur” mesajıyla paylaşarak İbrahim Tatlıses’e gönderme yapan Dilan Çıtak, katıldığı bir programda da “Tatlıses soyadının benim yaptığım müziğe hiçbir faydası yok” açıklamasını yapmıştı.

Bunun üzerine İbrahim Tatlıses kızının konuk olduğu programa “Madem Cem Çıtak diye yazılır adam diye okunur, o zaman benim soyadımı kullanmasın” mesajını göndermişti.

Yaşananların ardından Dilan Çıtak, Instagram hesabından ‘Tatlıses’ soyadını sildirmek için harekete geçti.

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ZATEN İSTEMEDEN OLMUŞTU

Genç şarkıcı yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Uzun zamandır onaylı hesap ismi nasıl değiştirilir arayışındayız. Merak etmeyin. Zaten bayağı istemeden olmuştu. Kısmetse yakın zamanda sadece ben olarak kalacak olmak harika. Üzerimden büyük bir yük kalktı inanın. Oh diyorum, şükür diyorum. Hadi size güzel haber.”