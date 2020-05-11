Sosyetik Gelin filminin oyuncuları kimdir? Sosyetik Gelin'in konusu ne?

Senaryosu Nilüfer Yenidoğan tarafından kaleme alınan Sosyetik Gelin, zengin ailenin, şımarık tek çocuğu olarak büyütülen Selin'in hayatını ve istemediği bir evliliğe sürüklenmesini anlatıyor. İşte, Sosyetik Gelin hakkında tüm ayrıntılar...

Başrollerini Gizem Karaca ve Barış Murat Yağcı'nın paylaştığı "Sosyetik Gelin" filminde ayrıca Yavuz Topoyan, Barış Kıralioğlu, Sultan Köroğlu Kılıç, Ayşen Sezerel ve Levent Çimen gibi isimler de rol alıyor.

Sosyetik Gelin filminde; zengin bir ailenin şımarık ve tek çocuğu olan Selin, istemediği bir evliliğe sürüklenince hayatı altüst olur. Selin’in babası Zeki ise çocukluğundan beri kendine rakip olan Kadir tarafından dolandırılır. Selin’in kendini eve kapatmaya niyetli olan Kadir’in oğlu Murat ile evlenmeye hiç niyeti yoktur. Düğün günü kaçmayı başaran Selin, üzerindeki nakit paralar ile otobüse binip Ege’ye doğru yol alır. Selin, yan koltuğunda oturan Asiye’nin de zorla akrabalarının yanına gönderildiğini öğrenmesiyle, birbirlerinin yerine geçmeyi teklif eder.