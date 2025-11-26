×
Sosyetik çift bir yastıkta 46 yılı devirdi

Sosyetik çift bir yastıkta 46 yılı devirdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2025 07:40

Adları aslında çoğu zaman ünü kendilerini de dünyayı da aşmış olan kızları sayesinde gündeme geliyor. Ancak onlar da gerek taşıdıkları soyadları ve dillere destan aşklarıyla hatırı sayılır bir şöhrete sahipler.

Dünyanın en ünlü ve zengin ailesinin varisi olan ünlü çift yıllar yılı sosyetenin en önemli simalarından oldular.

Ama bu çiftin tüm bu şöhret ve servet içinde adından en çok söz ettirdiği şeylerin başında ölümsüz aşkları geliyor.

Hilton otellerinin varisi olan ünlü çift Kathy Hilton ve eşi Rick Hilton 46. evlilik yıl dönümlerini kutladılar.

"Real Housewives of Beverly Hills" dizisinde oynayarak televizyon yıldızı da olan 66 yaşındaki sosyetik güzel Kathy Hilton siyah mini elbisesiyle yaşsız fiziğini sergilerken 70 yaşındaki eşi Rick Hilton da klasik beyaz takım elbisesi ve siyah gömleğiyle delikanlılara taş çıkarıyordu.

Ünlüler dünyasında eşi benzeri pek de görülmeyen bir mutluluğa sahip çift evliliklerinin 46’ncı yılını taçlandırırken paylaştıkları mutluluk fotoğrafıyla herkesi kıskandırdı.

Kathy Hilton paylaştığı aşk pozunun altına "Sonsuza dek birlikte olacağım sevgilime mutlu yıllar” yazıp gönderisini kalp emojileriyle süsledi.

Kathy Hilton ayrıca, kocası Rick’le 20’nci evlilik yıl dönümleri kutladıkları günün videosunu da paylaştı.

Ailesinden kalan otel zincirini yöneten Rick Hilton ve Kathy Hilton gencecikken tanışmış ve 1979’da evlenmişti.

Karısını yere göğe koyamayan Rick Hilton nişanlandıkları günü ilk günkü gibi hatırladığını söylüyor ve karısından "Onun kesinlikle muhteşem ve aynı zamanda çok zeki olduğunu biliyordum” diye bahsediyor.

Kathy Hilton da neredeyse yarım asrı devirecek olan evliliklerinin sırrını saygı ve dürüstlük olarak anlatmış ve bir şeye üzüldüklerinde küsmek yerine hemen konuşup çözdüklerini söylemişti.

Rick ve Kathy Hilton çiftinin bu uzun evlilikten dört çocukları oldu. En büyük çocukları olan kızları Paris Hilton’ın ünü zaman içinde anne ve babasınınkini aştı.

Çiftin 42 yaşında Nicky, 36 yaşında Barron ve 31 yaşında Conrad adında üç çocukları daha var.

