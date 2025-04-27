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Sosyal medyadan bunalıyorum, arkadaşımın yediği yemek beni çok ilgilendirmiyor!

Güncelleme Tarihi:

#Tuba Ünsal#Sosyal Medya#Instagram
Sosyal medyadan bunalıyorum, arkadaşımın yediği yemek beni çok ilgilendirmiyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2025 09:39

Tuba Ünsal sosyal medyayla mesafeli bir ilişkisi olduğunu açıkladı. Oyuncu “Saatlerimi orada geçirmek istemiyorum. Bu yüzden bana bir şey öğretecek içerikleri takip ediyorum. En yakın arkadaşımın yediği yemek beni çok ilgilendirmiyor” dedi.

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Tuba Ünsal, Harper’s Bazaar Türkiye’nin 250’nci sayısı için objektif karşısına geçti. Ünlü oyuncu dergiye verdiği röportajda hem kariyeri hem sosyal medya ve modaya bakışı hakkında samimi açıklamalar yaptı.

Kariyerinde 30 yılı geride bırakan Tuba Ünsal geçmişine dönüp baktığında pişmanlık duymadığını belirtti: “Her şey için ‘iyi ki’ diyebilirim. Çünkü her bir adım o dönemin Tuba’sının verdiği en önemli karardı. Ben kariyerimde kendimi sürekli yenileme isteğiyle ilerledim. Bundan dolayı geriye bakıp eski kararlarımı sorgulayamam. Yapımcılık yapmaya karar vermem ve bu uğurda televizyona ara verip çabalamam doğru karardı. Konfor alanımdan çıkıp sınırları zorlamaya çalıştım ve iyi ki de böyle olmuş.”

Sosyal medyadan bunalıyorum, arkadaşımın yediği yemek beni çok ilgilendirmiyor

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MODA BENİM OYUN ALANIM

Stiliyle de her zaman ilgi odağı olan ünlü oyuncu modaya bakış açısını şöyle anlattı: “Ben çok eğleniyorum moda dünyasının içinde. Koleksiyon hazırlarken de günlük kombin yaparken de moda benim oyun alanım. Özgür bir alandaymışım gibi hissediyorum. Eskiden de bugün de kimseyi önemsemeden kombin yapmak ve deneysel bir alan yaratmak beni mutlu ediyor” dedi.

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GELENEKÇİYİM

Tuba Ünsal vazgeçemediği moda parçalarından da söz etti: “Gardırobumda klasik ve hâlâ değerini koruyan modaevlerinin parçalarını baş köşemde tutuyorum. Chanel ceketlerimi hiçbir şeye değişmem. Louis Vuitton’un Marc Jacobs tasarımları da hâlâ gardırobumun vazgeçilmezi arasındadır.” Ünlü oyuncu sosyal medyayla mesafeli bir ilişkisi olduğunu da vurguladı: “Bazen çok bunalıyorum, saatlerimi orada geçirmek istemiyorum. Bu yüzden bana bir şey öğretecek ve ilham verecek içerikleri takip ediyorum. En yakın arkadaşımın yediği yemek beni çok ilgilendirmiyor. Bireysel ilişkilerde daha gelenekçiyim.”

 

 

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#Tuba Ünsal#Sosyal Medya#Instagram

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