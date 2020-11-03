Sosyal medya Yasak Elma son bölüm final sahnesini konuşuyor – Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Pazartesi günleri yayınlanan Yasak Elma dizisi yeni sezonuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ekran macerasında 83 haftayı geride bırakan Yasak Elma’nın 2 Kasım tarihli bölümünde sezonun en çok konuşulacak sahnelerinden biri yaşandı. Herkes Yıldız ve Halit’in nikahına hazırlanırken; finalde Şahika gelinlikle ortaya çıktı. Yalıdakiler ilk şoku atlatamadan Halit ve Ender’in evlendiği haberiyle sarsıldı.





YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ



Şahika’yla el sıkışan Halit, Şahika’nın elindeki fotoğrafları almaya çalışır. Her şeyden habersiz olan Yıldız düğün hazırlıklarıyla uğraşırken, diğer taraftan Şahika da kendince hazırlık yapmaktadır. Halit ise ona oyun oynayan herkesten intikam almaya yemin etmiştir ve hiç kimsenin beklemediği bir hamleyle herkesi şoke eder.





YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI



Yasak Elma yeni bölüm fragmanı da kısa sürede yayınlandı. Önümüzdeki hafta ekrana gelecek Yasak Elma 84. Bölümüne dair ipuçları veren fragmana, Halit ve Yıldız yüzleşmesi damga vurdu. Aldatıldığını düşünen Halit’in Ender’le evlenerek Yıldız’dan intikam aldığı ortaya çıktı.