Sosyal medya yakın arkadaşının eski eşiyle evlenen Aycan Varış’ı konuşuyor… Aycan Varış kimdir? Kısmetse Olur ile tanınıyor

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Kısmetse Olur yarışması ile adını duyuran Aycan Varış, yakın dostu Sema Bayraktar'ın eski eşi Burak Öztürk'tün evlilik teklifi aldı.Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın kız kardeşi olan Sema Bayraktar, 2017 yılında Burak Öztürk ile evlenmişti. Çiftin evliliği kısa süre sonra sona ermişti.



Tepkiler üzerine açıklama bulunan Aycan Varış, "Burak ve Sema evliyken ben onları tanımıyordum, ne ekmeklerini yedim ne aynı ortamda bulundum. Sema'yı da tanıyorum ortak arkadaşlarımız var ama onlar boşandıktan sonra hayatlarına bir sürü insan girdi. Kendimi biliyorum açıklanacak hiçbir şey yapmadım" dedi.

AYCAN VARIŞ KİMDİR?



Aslen Çorumlu olan ve İstanbul’da yaşayan Aycan Varış, 26 yaşında. Üniversite mezunu olan gelin adayı, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf kareleriyle büyük beğeni topluyor. Kısmetse Olur’da ilk olarak Adnan’a talip olan ancak damat adayından karşılık bulamayan Aycan Varış’ın kendisinden 9 yaş büyük olan damat adayı Onur Yüksel ile evlenmesi bekleniyordu ancak ikili olaylı bir şekilde ayrıldı.