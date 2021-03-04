Sosyal medya Selçuk'un olay yaratan itiraf sahnesini konuşuyor – Sadakatsiz'in Selçuk'u Tarık Emir Tekin kimdir?

Sadakatsiz 3 Mart Çarşamba yayınlanan bölümde Selçuk, Derin'in mağaza açılışına gitti. Burada alkol de alan Selçuk, mutlu aile tablosunu görünce Haluk'a giderek bilendi. Selçuk'u orada gören Haluk, onu kenara çekip konuştu ve ailesinden uzak durmasını söyledi. Buna daha çok bozulan Selçuk, rahat durmadı ve hamlesini yaptı. Herkesin içinde Haluk'un oğlu olduğunu itiraf etti.

Tarık Emir Tekin kimdir?

1997 yılında dünyaya geldi. Şevval Sam ve Metin Tekin'in oğlu Tarık Emir dünyanın en prestijli okullarından biri olarak kabul edilen Oxford Üniversitesi'nde drama bölümünde eğitimini tamamladı. Selçuk karakterine hayat veren Tarık Emir Tekin, başarılı performansı ile adından söz ettirmeye devam ediyor. 4 yıl İngiltere’de oyunculuk eğitimi alan genç oyuncu, Selçuk Yöntem’le “Akis” adlı filmde rol almıştı.

Bir dönem aşk haberleriyle gündeme gelen Tarık Emir sevgilisi Leyla Tanlar ile görüntüleniyordu. Paramparça dizisinin güzel yıldızı Leyla Tanlar ile ayrıldıktan sonra Tarık Emir’in adı Dilan Deniz Çiçek’le anılmaya başlanmıştı.