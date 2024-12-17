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Sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı... Aşkın ilanı!

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#Dilan Çiçek Deniz#Rafael Cemo Çetin#Devrim Özkan
Sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı... Aşkın ilanı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 09:40

Mahsun Kırmızıgül’ün oğlu Mahmut Kırmızıgül gönülünü moda tasarımcısı Ecem Alsan’la kaptırdı!

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Mahsun Kırmızıgül’ün oğlu Mahmut Kırmızıgül’ün moda tasarımcısı Ecem Alsan’la aşk yaşadığı ortaya çıktı. Alsan, sosyal medyada paylaştığı bu kareyle ilişkilerini ilan etti.

Sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı... Aşkın ilanı

Dilan Çiçek Deniz aşka geldi

Dilan Çiçek Deniz’le Rafael Cemo Çetin’in ilişkisi doludizgin devam ediyor.

Sevgililer son olarak romantik bir paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Çetin, yüzünü okşayan sevgilisinin videosunu Instagram’da “Seni seviyorum” notuyla yayınladı.

Sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı... Aşkın ilanı

Yine mi ayrıldılar?

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8 aylık ayrılık sonrası ilişkilerine ikinci bir şans veren Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan’dan evlilik haberi beklenirken, şaşırtan bir hamle geldi.

Sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı... Aşkın ilanı

Instagram’da birbirini takip etmeyi bırakan Devrim Özkan ve Lucas Torreira, paylaştıkları fotoğrafları da sildi. Ünlü çiftin bir kez daha ayrıldığı konuşuluyor.
 

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#Dilan Çiçek Deniz#Rafael Cemo Çetin#Devrim Özkan

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