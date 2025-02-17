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Sosyal medya gündemi Sezen Aksu oldu

Güncelleme Tarihi:

#Annem Ankara#Sezen Aksu#Ferdi Tayfur
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 12:02

Kanal D’nin beğenilen dizisi Annem Ankara’nın yeni tanıtımını izleyenler bir sürpriz ile karşılaştı. Sezen Aksu, severek izlediği Annem Ankara’da sanatçı Ferdi Tayfur’a ithafen ‘Bana Sor’ eserini yorumladı. Minik Serçe versiyonlu ‘Bana Sor’ sosyal medyada çok konuşuldu. Sanatçının yeni albümüne koymayı planladığı ilk şarkısı ‘Bana Sor’un tamamı çarşamba akşamı Annem Ankara’da Türkiye ile buluşacak.

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“SEZEN AKSU’YU NASIL İKNA ETTİLER?”

Türk pop müziğinin kraliçesi, Annem Ankara’nın yeni bölümüne özel Ferdi Tayfur şarkısını yeniden yorumladı. Yakın arkadaşı Bergüzar Korel’in başrolünü Mehmet Günsür ile paylaştığı Annem Ankara’nın iyi bir izleyicisi olan Sezen Aksu, hayranlarına büyük sürpriz yaptı. Dizinin tanıtımında Aksu’nun sesinden Ferdi Tayfur’un ‘Bana Sor’ eserini duyan izleyiciler tüm gün sosyal medyada o yorumu konuştu. Aksu’nun sevenleri “Sezen Aksu’yu nasıl ikna ettiler?” sorusunu sordu.

Sosyal medya gündemi Sezen Aksu oldu

NEDEN O ŞARKIYI SEÇTİ?

Sezen Aksu’nun seslendirdiği 'Bana Sor' şarkısının hikayesi de var. Aksu, Ferdi Tayfur’un söylediği şarkıyı müzikalite açısından çok zengin buluyordu ve arkadaş ortamlarında sık sık bu şarkıyı söylüyordu. İşte o ortamlardan birinde şarkıyı stüdyoya girip okuma kararını verdi.

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Sosyal medya gündemi Sezen Aksu oldu

AKSU ÇOK ‘İNCE’ ÇALIŞTI

Sezen Aksu dost ortamında söylediği şarkı için stüdyoda günlerce çalıştı. ‘Bana Sor’ şarkısını daha önce birçok sanatçı okumuştu. Ekip arkadaşlarıyla stüdyoya kapanan Minik Serçe o yorumlardan etkilenmemek ve kendine has bir yorum ortaya çıkarmak için kulaklarını diğer ‘Bana Sor’ yorumlarına kapadı. Hatta şarkıyı defalarca farklı şekillerde okudu ve son haline getirdi. O büyülü sesten büyülü yorum işte böyle meşakkatli bir süreçten sonra ortaya çıktı. Yeni ‘Bana Sor’un düzenlemesini de usta isim Can Sanıbelli yaptı. 

ŞARKININ TAMAMI İLK KEZ ANNEM ANKARA’DA

Ahmet Selçuk İlkan'ın sözlerini yazdığı, Sait Büyükçınar'ın bestelediği ve 1990 yılında ilk defa Ferdi Tayfur'un Hoşçakal albümüyle piyasaya sürülen efsane şarkının tamamı Aksu’nun büyülü sesinden ilk kez çarşamba akşamı Annem Ankara’da ekrana gelecek.

Annem Ankara çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de

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#Annem Ankara#Sezen Aksu#Ferdi Tayfur

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