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Sosyal medya fenomeni Sanem Benli kimdir? Sanem Benli MasterChef Türkiye'ye konuk oluyor!

#Sanem Benli Kimdir#Sosyal Medya Fenomeni Sanem Benli#Sanem Benli Masterchef
Sosyal medya fenomeni Sanem Benli kimdir Sanem Benli MasterChef Türkiyeye konuk oluyor

Sosyal medya fenomeni Sanem Benli, Kütahyalı olması nedeniyle MasterChef programının Kütahya'da gerçekleştirilen çekimlerine konuk oldu. Yarışmacıların hazırladıkları birbirinden lezzetli Kütahya yemeklerini tadım yaparak puanlandıracak olan Sanem Benli merak konusu oldu. Peki, Sanem Benli kimdir, ne iş yapıyor, kaç yaşında, kiminle evli? İşte Sanem Benli'nin biyografisi...

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Son günlerde sosyal medya fenomeni olarak ün kazanan Sanem Benli, MasterChef Türkiye yarışmasına konuk oluyor. Hayatı merak edilen oyuncu Kerem Poyraz'ın eşi Sanem Benli, Kütahya Emet'li olması nedeniyle bu akşam Kütahya'da çekimleri yapılan MasterChef yarışmasında tadım yaparak lezzetlere puan verecek. Peki Sanem Benli kimdir, kaç yaşında? İşte Sanem Benli hakkında merak edilenler...

SANEM BENLİ KİMDİR?

Kendisi de Kütahyalı olan Sanem Benli sosyal medya ve Youtube videolarıyla Kütahya ve Ege şivesiyle okuduğu tekerlemelerle çok konuşuluyor. Oyuncu Kerem Poyraz'ın eşi Sanem Benli, Kütahya'nın bir ilçesi olan Emet' lidir. 36 yaşındaki ünlü sosyal medya fenomeni, 17 yaşına kadar Emet' de yaşayan Sanem Benli, 19 yıldır İstanbul'da yaşıyor. Eşiyle gittiği Bali tatilinde Luwak kahvesiyle birlikte sosyal medya fenomenliğinin başladığını söyleyen Sanem Benli, orada Kütahya şivesiyle video çekmesiyle insanların beğenisini kazandığını ifade etti. Asıl ünlü olmasında annesinin etkisi olduğunu anlatan Sanem Benli, onun şivesiyle beslendiğini ve eşinin oyuncu olmasının da etkisiyle videoları çektiklerini belirtti. Genelde doğaçlama ve tek seferde çektikleri videoların çok beğenilmesinin sebebinin de bu olduğunu söylüyor.

Üniversite için İstanbul'da kaldığını ve Denizcilik Bölümü'nden mezun olduğunu açıklayan Sanem Benli, Beni Affet dizisiyle meşhur olan oyuncu eşi Kerem Poyraz'ın desteğini hissettiğini belirtiyor. Sanem Benli' nin gelecek planlarında ise eşiyle birlikte sahne almak var.

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