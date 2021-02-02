Sosyal medya Esra Erol'da terlik fırlatan kadının görüntülerini konuşuyor

19 yaşındaki Nilüfer Uysal'ın, sevgilisi Salih Kaya ve onun resmi nikahlı eşi Mevla Kaya ile aynı evde yaşadığının ortaya çıkması, Esra Erol programını takipçilerini şaşkınlığa uğratmıştı. Nilüfer Uysal'ın, annesi Hayriye Uysal, Esra Erol'un programına kızı Uysal'ı bulmak için konuk olmuş, akıl almaz ilişki ortaya çıkmıştı.



Hayriye Uysal, Salih Kaya ve nikahlı eşi Mevla Kaya ile aynı evde yaşamak isteyen kızı Nilüfer Uysal'ın sözleri sonrası çileden çıktı.Kızının yaşadığı bu duruma ve rahat tavırlarına daha fazla dayanamayan anne Hayriye Uysal, Salih Kaya ve eşi Mevla Kaya ile kızı Nilüfer Uysal'a sinirlenerek ayağındaki terliği fırlattı. Program kapanırken yaşanan skandal anlar için Esra Erol, "Gene geldi o terlik, kusura bakmayın" dedi.