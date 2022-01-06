Sosyal medya Esra Erol’a konu olan Sevda’yı konuşuyor…

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Fatih Bey, eşi Sevda’nın patronu ile kaçtığını iddiasıyla Esra Erol'a katıldı. İddialar sonrası Fatih Bey ve eşi Sevda Hanım stüdyoda karşı karşıya geldi. İkili arasında yaşananlar sosyal medyada da çok konuşuldu. Sevda Hanım, eşini düzenli olarak dövdüğünü, zorunda olduğu için onunla evlendiğini anlatarak herkesi şoke etti.

Sevda Hanım eşine arada şiddet uyguladığını, eşinin bundan dolayı uzaklaştırma aldırdığını, eşinin şiddete engel olmaya çalıştığını ama yine de dövdüğünü, şu an Salih Bey ile beraber olduğunu, dini nikahlı evli olduklarını söyledi. Salih Bey eşinin ne hakla buraya çıktığını, 8 aydır aklının nerede olduğunu, eşi kendilerini aç bırakmadan önce düşünmesini istedi.

Kocasını aldattığını da kabul eden Sevda Hanım'nın rahat tavırları sosyal medyada da gündem oldu.

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BABASININ İDDİASI



Sevda'nın canlı yayınına bağlanan babası ise bambaşka bir iddia da daha bulundu. Sevda'nın babası; ''Kızım Salih'e kaçtı, düğün dernek yaptı. Annesiyle de beni ayırdı, başka koca buldu.'' dedi.