Sonunda onu da çileden çıkardı… ‘Ailenin ayağına gideceksem beni prenses gibi ağırlayacaklar’

Önümüzdeki yaz İngiltere’ye bir ziyarette bulunmayı düşünen Harry ve Meghan’ın şimdiden bu yolculuk yüzünden gerginlik yaşamaya başladığı iddia edildi.

Prens Harry'nin 2014'te kurduğu, gaziler için uluslararası bir spor etkinliği olan Invictus Oyunları her sene başka bir ülkede yapılıyor. Bu yaz bu etkinlik İngiltere’de gerçekleşecek ve bu kez Meghan da bu yolculukta kocasına eşlik edecek.

İki çocuklarını da yanlarında götürmeye hazırlanan Harry ve Meghan çifti böylece kraliyet ailesiyle yıllardır süren kavga ve küslüklerine de son vermeyi umuyor.

Prens Harry'nin, bu yaz İngiltere'ye olası dönüşü için hazırlıklar yoğunlaşırken, sabrının tükenme noktasına geldiği söyleniyor. Bunun sebebi de karısı Meghan’ın bu konudaki kaprisli tavrı ve yolculuk için şart koştuğu aşırı talepler.

Bu Meghan Markle'ın 2022'den beri İngiltere'de yapacağı ilk yolculuk olacak. Harry son birkaç yıldır İngiliz mahkemelerinden kendilerine kraliyet üyelerine sağlanan güvenlik hizmetinin devamı için talepte bulunuyor.

Kraliyet, Harry ve Meghan aile içindeki görevlerinden istifa edince onlara sağlanan özel güvenlik hizmetini iptal etmişti. Harry ise bu ülkeye karısı ve çocuklarıyla ayak basabilmesi için mutlaka resmi devlet korumasına ihtiyaçları olduğunu savunuyor.

Asi prens bu konuda mahkemede bir zafer kazanmaya ve koruma hizmetine yeniden erişmeye çok yakın. Böylece de yıllar sonra kendi ülkesine karsı ve çocukları 6 yaşındaki Archie ve 4 yaşındaki Lilibet’le gidebilecek.

Meghan Markle'ın bu ziyaret için saray yetkililerinin özel olarak aşırı bulduğu bir dizi şart sunduğunu iddia ediliyor. Ve bu durum da artık ailesiyle küslüğünü bitirmeye kararlı görünen Harry’yi epey çileden çıkarmış…

Saray kaynakları Meghan’ın Kensington Sarayı'ndaki 1A numaralı dairede konaklamayı beklediğini ve gelmeden önce dairenin tam olarak kendi isteklerine göre hazırlanmasını istediğini açıkça belirttiği söylüyor.

Meghan bu uğurda yolculuğa uygun şartların sağlanmasını sağlayacak özel bir ekiple çıkmak istiyor. Mutfak eşyalarını kendi listesindeki ürünlerle değiştirmek isteyen Meghan kendi seçeceği temizlik ürünleri ve tüm nevresimlerin kimyasal içermeyen deterjanlarla yeniden yıkanmasına kadar bir dizi şart sunmuş.

Tüm bu masrafların kraliyet tarafından karşılanmasını isteyen Meghan Markle bir yandan da kraliyet ailesi tarafından özel bir şekilde karşılanmayı istiyor.

"Meghan bazı kişisel masrafları kendisi karşılamaya hazır olsa da, büyük masraflar söz konusu olduğunda kesin bir sınır çiziyor," diye açıkladı kaynak. Ona göre, konaklama, güvenlik düzenlemeleri ve konutun hazırlanması için gereken işler kraliyet ailesi tarafından finanse edilmeli, çünkü bu düzeyde bir desteğin kıdemli kraliyet üyelerine tanınan bir hak olduğuna inanıyor."

Saray kaynaklarına göre Meghan İngiltere’ye gitmek için yanlarına özel aşçılar, özel bir yoga eğitmeni ve Norland Koleji'nde eğitim almış, diğer kraliyet çocuklarına bakanlarla aynı seviyede iki bakıcı da dahil olmak üzere tam bir destek ekibinin de yanlarında seyahat etmesini istiyor.

Bunun yanı sıra, sadece Archie ve Lilibet'in giyim kuşamına odaklanacak bir stilist de talepleri arasında.

Güvenlik de bir diğer tartışma konusu olmaya devam ediyor. Basına sızan bilgilere göre Meghan Markle, kendisi ve Harry için sekiz eski asker veya özel kuvvetler koruması, ayrıca her çocuk için üç özel koruma ve zırhlı kraliyet araçlarının kullanımında ısrar etti.

Görünen bu talepler, Harry'nin İngiltere'deki polis korumasıyla ilgili yasal mücadelesini sürdürdüğü bir dönemde ortaya çıktı.

Bu taleplerin Harry'yi endişelendirdiği söyleniyor; asi prens bu nedenle gerginliği azaltmak amacıyla İngiltere'ye birkaç kez tek başına seyahat etmiş ve geçen yıl 77 yaşındaki Kral Charles ile kısa bir görüşme gerçekleştirmişti.

İddialara göre Harry, bu olayların bu şekilde gelişmesinden son derece mutsuz. Ve Meghan'a, bu taleplerini sürdürmesi halinde ailesiyle ilişkilerini düzeltme umudunun tamamen yok olabileceğini açıkça belirtti. Ancak düşes Meghan hâlâ bir prenses olduğuna inanıyor ve bu talepleriyle kocasının başını ağrıtmaya devam ediyor.