Sonunda onu da baştan çıkardılar... Babam zaten çok zengin... Yaşlı kocamla parası için değil aşkımdan evlendim!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2025 12:07

Aslında çok merak edilen biri olduğu halde hayatının ayrıntılarını hep gözlerden uzak tuttu. O kaçtıkça ona olan ilgi daha da büyüdü... Gittiği her yerde öncelikle soyadını taşıdığı ailenin etkisiyle sonra da güzelliğiyle herkesten rol çaldı.

Bir tek düğününü gözler önünde yaşadı. Sonrasında hamile olduğunu da yakınlarından başka kimse bilmedi. Bebeğinin dünyaya geldiğini de...

Ta ki kendisi bir Anneler Günü'nde kızını kucağına alıp verdiği pozları sosyal medyadan paylaşana kadar... O seçimiyle de herkesi şaşırttı zaten.

Fakat sonrasında bazı değişiklikler oldu... Kızı büyüdükçe onunla çekilen pozlarını bol bol sosyal medyadan paylaşmaya başladı... Bu yaz mevsiminde ise kelimenin tam anlamıyla "kendini aştı..."

Birkaç günde bir aile hayatıyla ilgili paylaşımlar yapmaya başladı. Bu durum da onun hakkında "Belli ki sosyal medya çılgınlığı onu da baştan çıkardı" yorumlarına neden oldu.

HAYATINI HEP GİZLİ TUTUYORDU
Gerçekten de sosyal medyanın çekiciliğine en azından şimdilik daha fazla kayıtsız kalamayan bu kişi Kitty Spencer… Ya da daha çok bilindiği şekliyle söylersek Prenses Diana'nın yeğeni Kitty.

34 yaşındaki Kitty, Diana'nın erkek kardeşi Charles'ın eski karısı Victoria Aitken ile evliliğinden dünyaya gelen çocuklarından biri...

Modellik yaptığı için de yıllardır en çok ilgi gören çocuğu.

2021 yılında kendisinden 32 yaş büyük iş insanı Michael Lewis ile aşkını evliliğe taşıyan Kitty, bu seçimiyle babasını da kızdırdı.

Charles Spencer, kendisinden beş yaş daha büyük olan damadı Michael Lewis ile kızının görkemli düğününe katılmaya gerek bile görmedi.

Ama Kitty Spencer, uzun süre flört ettiği sevgilisiyle büyük bir mutluluk içinde evlendi. Sonra sessizliğe gömüldü. Sadece işi gereği ya da katıldığı davetlerde görüntülendi.

Hatta Athena adını verdiği bir kızı olduğunu bile bebek biraz kucağa gelinceye kadar gizli tuttu. Geçen yıl Anneler Günü'ne kadar onun anne olduğunu bile kimse duymamıştı.

Bu özel günde epey de büyümüş olan kızıyla çekilen pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

BU YAZ KENDİNİ AŞTI... SIRF AİLE POZLARINI DEĞİL YEDİĞİNİ, İÇTİĞİNİ BİLE PAYLAŞTI
Ama Kitty Spencer bu yaz sosyal medya açısından büyük bir değişim geçirdi. Daha sık aile hayatından görüntüler paylaşmaya başladı.

Her ne kadar hala yüzünü gizlese de kızıyla birlikte çekilen pozlarına sık sık Instagram sayfasında yer vermeye başladı.

Buna yeni bir halkayı da geçtiğimiz hafta sonu ekledi Kitty. Yaz mevsiminin nasıl geçtiğini bir dizi fotoğraf ve video eşliğinde gözler önüne serdi. F

ransa'nın gözde tatil bölgesi St. Tropez'de çekilen pozlarını Instagram sayfasından paylaştı. Sadece kocası Michael Lewis, kendisi, kızı Athena ve dostları değil güzel manzaraların yanı sıra yediğini içtiğini de takipçilerinin beğenisine sundu.

32 YAŞ BÜYÜK KOCASIYLA AŞK DANSI
Hatta paylaşımları içinde biri vardı ki en çok ilgiyi o çekti... O videoda Kitty, 66 yaşındaki kocası Michael Lewis ile neşe içinde dans ediyor.

Zaman zaman ona sarılıyor hatta eline bir öpücük bile konduruyor. O anlarda Kitty'nin de Michael'ın da neşesi görülmeye değer kelimenin tam anlamıyla...

Zaten birçok takipçisi çiftin o hallerine bakıp Kitty'nin hakkında zaman zaman konuşulanlara yanıt verdiğini ileri sürdü.

Lady Kitty Spencer, sanki kocasıyla sarmaş dolaş dans ettiği o görüntülerde "Onunla parası için değil, sevdiğim ve beni sevdiği için evlendim. Zaten ben zengin ailede doğup büyüdüm" der gibiydi.

Bu arada Kitty ile Michael Lewis'in 2021'de evlenmeden önce iki yıl flört ettiğini de hatırlatalım.

Kitty, bir ara kocasının eline öpücük bile kondurdu.

Sonunda onu da baştan çıkardılar... Babam zaten çok zengin... Yaşlı kocamla parası için değil aşkımdan evlendim

 

Bugüne kadar özel hayatını gizemli tutan Kitty Spencer, bu yaz sadece aile tatillerini değil yiyip içtiklerini de sosyal medya sayfasından paylaştı.

Her ne kadar kızının arka plandan çekilmiş pozlarına sosyal medyada yer verse de Kitty, Athena'nın yüzünü takipçilerine hiç göstermedi.

KOCASI, KENDİ BABASINDAN BİLE YAŞLI
Adını model olarak duyuran Kitty Spencer aslında mesleğinden ve soylu ailesinden dolayı zaten göz önünde biriydi. Çocukluğu ve ilk gençliği bu şekilde geçti.

Fakat onun bu kadar çok konuşulmasının son yıllardaki en önemli nedeni 66 yaşındaki Güney Afrikalı iş insanı Michael Lewis ile yaptığı evlilik oldu.

Gittiği her ortamda güzelliğiyle dikkat çeken Kitty, 2
021 yılında gayet gösterişli bir törende evlenmişti. Fakat o törende çok büyük bir eksik vardı. Çünkü babası Charles Spencer, düğüne katılmamıştı.

O dönemde konuşulanlara göre babası Charles, kızının kendisinden bile daha yaşlı biriyle evlenmesinden çok hoşlanmadı.

BİR KIZ BEBEĞİ OLDU
Kitty Spencer her ne kadar babası istemese de Michael Lewis ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. Kitty, anne olduğunu da geçen yıl İngiltere'de kutlanan Anneler Günü kapsamında sosyal medya sayfasından duyurdu.

Anneler Günü şerefine bebeğiyle çekilen bir videosunu Instagram sayfasında paylaştı Kitty Spencer. Cinsiyetini ve adını açıklamadığı bebeği için "Küçüğüm, senin annen olmak benim hayatımın neşesi" diye yazdı.

Bebeğine "Seni koşulsuzca seviyorum" diye de seslendi ardından. Ardından da herkesin Anneler Günü'nü kutladı.

Kitty Spencer'ın bu paylaşımı, o dönemde onu sadece magazin basınından ve sosyal medyadan takip edenler için büyük bir sürpriz oldu. Çünkü Lady Spencer hamile olduğunu bile kamuoyundan gizlemişti.

Kitty ile kendisinden 32 yaş büyük olan Michael Lewis, İtalya'da Frascati'de bulunan Villa Aldo Brandi'de hayatlarını birleştirdi. Lady Diana öldüğünde henüz 6 yaşında olan Kitty Spencer'ın babası Charles ile annesi Victoria Aitken 1989'da evlenip 1997'de boşandı.

 

 

 

BAKMADAN GEÇME!