Sonunda boşandı ama ona rahat yok... Kocasından çekmedi oğlundan çektiğini

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Ama diğer yandan annelik, ister kabul edin ister etmeyin aynı derecede rahatsız edici bir duygu. Çünkü bir insan evladını bu kadar çok sevince birbiri ardına endişeler, korkular da yüreğine hücum eder.

Üstelik bu konuda ünlüler de ayrıcalıklı değil. Ellerinde her tür imkanı bulunan ünlüler de günü geldiğinde evlatları için uykusuz kalır, gözyaşı döker...

HAYATININ MERKEZİNDE ÇOCUKLARI VAR

Tıpkı Angelina Jolie gibi!

Brad Pitt ile birlikteliğinden üç biyolojik çocuğunun yanı sıra üç tane de evlatlık çocuğu bu var Jolie'nin. Elbette o da her anne gibi evlatlarının iyiliğini istiyor ve onun da yüreği bu altı çocuk için endişelerle dolu.

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Pitt ile boşandığında altı çocuğunun velayetini elinde tutabilmek için çok büyük bir mücadele verdi Jolie. Zaten bütün o zorlu süreçlerde çocukları da hep onun yanındaydı.

Evliliğinin yıkılmasından sonra da kendini tamamen çocuklarına ve işine adadı güzel yıldız.

Ama sanmayın ki bunca ünlü, bunca güzel ve bunca zengin Jolie, çok rahat bir anne. Onun da yüreğinde gezinip duran endişeler var çocuklarıyla ilgili.

ASİ OĞLU YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEDİ

Üstelik altı çocuğundan biri son zamanlarda onu çok üzüyor.

Vietnam'dan evlat edindiği Pax Thien bu çocuğu.

21 yaşında bir delikanlı olan Pax Thien, altı ay arayla iki kez elektrikli motosiklet kazasına karıştı. Üstelik ilkinde annesini de çok korkuttu.

Son gelen haberlere göre Jolie, asi oğluyla oturup konuşmuş ve motosikletine binerken daha dikkatli olması en azından kaskını takması konusunda onunla anlaşmıştı.

AYAKTA DURAMAYACAK HALDEYDİ

O sorun bu şekilde çözülmüş görünüyor ama Jolie'nin dertleri bitmedi görünüşe göre. Çünkü tam da "deli" çağında olan Pax Thien, uslanmaya çok niyetli değil.

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Jolie'nin Vietnamlı oğlu Pax Thien geçen hafta sonu da Los Angeles'ta görüntülendi. Genç adam bu kez de belli ki gece hayatına kendini kaptırmıştı... Alkol duvarını öylesine aşmıştı ki ayakta duracak hali bile yoktu.

Pax Thien'i bir arkadaşı sıkıca sarılarak zorla ayakta tuttu. Görünüşe göre Angelina Jolie, oğlunu yola getirebilmek için daha çok uğraşacak..

Angelina Jolie'nin en son evlat edindiği Pax Thien, elindeki imkanları da kullanarak gençliğinin keyfini çıkarıyor. Ama görünüşe göre bir yandan da annesini endişelendiriyor.

Pax Thien, eğlence gecesinde bir kız arkadaşıyla el ele görüntülendi. Genç kızın Pax Thien'in sevgilisi olup olmadığı da merak uyandırdı.

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JOLIE'NİN ÜÇÜNCÜ EVLATLIK ÇOCUĞU

Pax Thien, Angelina Jolie'nin üçüncü evlatlık çocuğu. Onu henüz bebeklikten yeni çıktığı bir dönemde Vitnam'da bir yetimhaneden evlat edindi Jolie.

Jolie, Pitt ile birlikteytken Vietnamlı Pax ThieN'i evlatk edindi. Bu isim Bu isim, Latince'de ''barış'', Vietnam dilinde ise ''gökyüzü'' anlamına geliyor. Jolie ile ilk karşılaştığı gün karışık duygular içindeydi. Önce Jolie'ye gülümseyen minik Pax Thien sonra utangaç tavırlar sergiledi daha sonra da ağlamaya başladı.

Jolie ve Pitt onu ailelerine kattıktan sonra eskiden kaldığı yetimhanenin yetkilileri Pax Thien adına çok sevindiklerini söyleyerek "Onu özleyeceğiz ama geride özen göstermemiz gereken başka çocuklarımız var. Tek avuntumuz da bu olacak" demişlerdi.

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EVLATLIK ÇOCUKLARINA İLGİSİ DAHA FAZLA

Jolie birkaç yıl önce Elle dergisine verdiği bir röportajda üç biyolojik çocuğundan daha fazla evlatlık çocuklarına eğilimi olduğunu gizlememişti.

Bu konuda kendisine yöneltilen bir soruya "kendisini, evlatlık çocukları Maddox, Zahara ve Pax Thien'e daha yakın hissettiğini" söylemişti. Sonra da sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Çünkü onlar nice zorluklar yaşadılar ve bütün bunlarIn sonucunda hayatta kaldılar."

Jolie, o röportajda ilk biyolojik kızı Shiloh'ya baktığında ne gördüğünü de şöyle anlattı: "Shiloh, onlarla kıyaslandığında doğduğu andan itibaren birçok ayrıcalığa sahip. O yüzden ona yönelik eğilimim, diğer ikisinden daha az." Elbette kendi öz kızını sevdiğini ve onun ihtiyaçlarını göz ardı etmediğini söyleyen Jolie, yine evlatlık çocuklarının daha kırılgan bir yapıya sahip olduklarını ekledi.

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Jolie, Maddox, Zahara ve Pax Thien'i evlat edindiğinde hiçbirinin yeni doğan olmadığını belirtip "Onlar bana geldiklerinde kendilerine ait bir kişilikleri vardı" dedi. Fakat kendi biyolojik çocuklarının kişiliğinin gelişmesinde kendisinin ve babalarının etkisi olduğunu söyledi.

BABASINA AĞIR SÖZLER SARF ETTİ

Pax Thien, bir süre önce de babası Brad Pitt hakkında yaptığı ve sonradan ortaya çıkan bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle çok konuşulmuştu.

Pax Thien, dünyayı şaşkınlığa sürükleyen paylaşımı için Brad Pitt'in Oscar ödülü kazandığı gece teşekkür konuşması yaparken çekilen bir fotoğrafını seçti.

Sonra da şu satırları yazdı: "Bu dünya çapında pisliğin Babalar Günü kutlu olsun. Sen her zaman ve tekrar ne kadar aşağılık bir insan olduğunu kanıtlıyorsun. Senin yanında korkudan titreyen dört küçük çocuğuna karşı hiçbir empatin yok. Aileme verdiğin zararı asla anlayamayacaksın çünkü bunu yapabilecek durumda değilsin. En yakınlarımın hayatını sürekli olarak cehenneme çevirdin. Kendine ve dünyaya istediğini söyleyebilirsin. Ama gün gelir gerçekler gün ışığına çıkar. Babalar Günü'n kutlu olsun berbat insan."