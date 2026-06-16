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Sonunda açıklandı: Kaderi belli oldu, Prens George 12 yaşında yuvadan uçuyor!

Güncelleme Tarihi:

#Prens George#Prens William#Eton College
Sonunda açıklandı: Kaderi belli oldu, Prens George 12 yaşında yuvadan uçuyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 15:13

İngiliz kraliyet ailesinin geleceği olarak görülen 13 yaşındaki Prens George'un kaderi sonunda belli oldu.

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Yaklaşık bir buçuk yıldır tahtın ilk sıradaki varisi Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate Middleton'ın üç çocuğunun en büyüğü olan George'un hangi okula gideceği hakkında bitmek bilmeyen söylentiler vardı. 

Sonunda bu konu netliğe kavuştu ve durum yapılan bir açıklamayla duyuruldu.

Sonunda açıklandı: Kaderi belli oldu, Prens George 12 yaşında yuvadan uçuyor

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BABASININ OKULUNA GİDECEK
Kensington Sarayı tarafından yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki ay 13 yaşına girecek olan George, Eton College'da okuyacak.

Duyuruda "Kensington Sarayı, Prens George'un bu yılın eylül ayından itibaren Eton Collega'a gideceğini doğrular" denildi.

Böylece epeydir söylentilere konu edilen George'un okul meselesi de artık kesin bir sonuca ulaşmış oldu.

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Aslında Kate ile William'ın bu kararıyla George da babasının adımlarını takip etmiş olacak.

Sonunda açıklandı: Kaderi belli oldu, Prens George 12 yaşında yuvadan uçuyor

Prens William da 13 ile 18 yaşları arasında Eton College'da eğitim gördü. Okulun ilk günü annesi Diana, babası Charles ve kardeşi Harry de onunla birlikteydi. 

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BÜYÜK DAYISI DA BU OKULDAN MEZUN
William, 13 yaşından 18 yaşına kadar bu ünlü okulda okumuştu. Böylece Eton College'a giden ilk üst düzel kraliyet ailesi üyesi olarak da hafızalara kazınmıştı.

Onun ardından kardeşi Harry de aynı okula gitti. Hatta Eton'da okurken hayatının zorlu dönemlerini geçirdiğini de yıllar sonra itiraf etti.

Diğer yandan William'ın dayısı yani Prenses Diana'nın erkek kardeşi Charles Spencer da bu okuldan mezun.

Prens George, okulda yatılı okuyacak. Ama hafta sonları evine gitme hakkı bulunuyor.

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YILLIK ÜCRETİ DE FAZLA YÜKSEK DEĞİL
Hello dergisine konuşan kraliyet gözlemcisi ve A Right Royal Podcast'i hazırlayan Melanie Sanderson, Kate ile William'ın büyük oğulları için verdiği bu kararın gayet mantıklı olduğunu anlattı.

"Windsor Kalesi'nden baktığınız zaman Eton Collage binasını görebiliyorsunuz. Evine bu kadar yakın olmak George için harika bir durum. Ayrıca okul öğrencilerinin pazar günleri evlerine gitme hakkı da var" diye anlattı durumu.

Soyluların ve üst düzey aristokrat ailelerin çocuklarının gittiği Eton College sadece erkek çocuklara eğitim veren bir okul.

Yıllık ücreti ise 63 bin 298 sterlin. İngiliz kraliyet ailesi söz konusu olduğunda bu rakam gayet "tutumlu" sayılır.

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ANNESİNİN OKUDUĞU OKULUN DA ADI GEÇTİ
George'un 12 yaşındaki kardeşi Charlotte ve 8 yaşındaki kardeşi Louis ile birlikte okuduğu Lambrook Okulu'ndan mezun olduktan sonra nerede eğitimini sürdüreceği konusunda spekülasyonlar vardı.

Bir ara annesinin de okuduğu Marlborough College'ın da adı geçti. Ancak aile daha geleneksel bir tercih yaptı. Sonuç olarak George, 15'inci yüzyıla uzanan köklü bir geçmişi bulunan Eton College'a gidecek.

İngiltere'ye başbakanlık yapmış 20 ismin de bu okuldan diploma aldığını hatırlatalım.

 

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#Prens George#Prens William#Eton College

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