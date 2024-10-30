Sonsuza kadar Cumhuriyet!

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İbrahim Tatlıses: “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun.”

Gülşen Bubikoğlu: “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun. Ata’mızın en büyük eseri Cumhuriyetimizin 101’inci yılı. Sonsuza kadar yaşasın.”

Emel Sayın: “Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun.”

Binnur Kaya: “Türkiye’min, memleketimin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Cumhuriyetimiz, vatanımız, aydınlık geleceğimiz ve şimdimiz için canını feda eden her bir insanımızın ve Atatürk’ümüzün ruhları şad olsun. Emanetiniz emanetimizdir.”

Tarkan: “Atatürk’ü saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Bizlere emanet ettiği Cumhuriyet emin ellerde. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın laiklik, yaşasın demokrasi, yaşasın hak ve özgürlükler, yaşasın kadın-erkek eşitliği.”

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“Atatürk’ün önderliğinde büyük Türk milletinin kanı, canı ve sonsuz emekleriyle kurulan Cumhuriyetimizi, tüm değerleriyle sonsuza kadar yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğudur.”

Yılmaz Erdoğan: “Ebedi şükranlarımızla.”

Nilüfer: “Cumhuriyeti Atatürk ve silah arkadaşları kurdu. Bunu devam ettirecek ve yaşatacak bizleriz. Ne mutlu Türk’üm diyene. Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun.”

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu babası Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını sevgi, saygı, özlem, minnetle anarak Cumhuriyetimizin 101’inci yılını kutluyoruz. Cumhuriyet; azim, bilgi, cesaret ve inanç özgürlüğüdür.”

Kenan Doğulu: “Atatürk’ümüzün liderliğinde, büyüklerimizin çabasıyla kurulan, Cumhuriyetimiz 101 yaşında! Ona verilen her emek, bu topraklarda aydınlığın ve güneşin daimi varlığı demek. Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun.”

Ebru Akel: “Cumhuriyetmizin kuruluşunun 101’inci yılında gururla, sevgiyle, hayranlıkla, özlemle. Ata’m i “Atatürk’ümüzün liderliğinde, büyüklerimizin çabasıyla kurulan, Cumhuriyetimiz 101 yaşında! Ona verilen her emek, bu topraklarda aydınlığın ve güneşin daimi varlığı demek. Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun.” zindeyiz. Ne mutlu Türk’üm diyene!”

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Tan Sağtürk: “En büyük bayram kutlu olsun.”

“Cumhuriyetimizi coşkuyla kutladık. Ulu önder Atatürk’ün izinde, nesiller boyu yaşasın Cumhuriyet.”

Uğur Aslan: “İlelebet Cumhuriyet. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyeti 101. yaşında büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz.”

Engin Altan Düzyatan: “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. 101 yıl önce olduğu gibi, bugün de aynı kararlılık ve inançla yaşasın Cumhuriyet.”

Tolga Çevik: “Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun.”

Şafak Sezer: “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Atatürk’ün aydınlattığı bu yolda Cumhuriyetimizin 101’inci yılını coşkuyla ve gururla kutluyoruz.”

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“Atatürk’ün bizlere armağan ettiği Cumhuriyet ve devrimlerinin, sonsuza kadar bekçisiyiz. Yaşasın Cumhuriyet.”

Ezgi Mola: “Cumhuriyetimizin 101’inci yılı kutlu olsun.”

Gülse Birsel: “Atatürkçülüğü herkese tavsiye ederiz. Atatürk ferahlatır, özgürleştirir, beyni dinç, zekâyı aydınlık tutar, tembelliğe, miskinliğe, taassuba, yalancı şeyhlere ve dervişlere, kiraya verilmiş akıllara karşı panzehirdir. Çalışma azmidir, başarma coşkusudur, ilhamdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olsun.”

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“Merhaba Türkiye, Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun. Şu bilinsin ki binlerce yıl Cumhuriyetimiz devam edecektir, ne mutlu Türk’üm diyene”

Hande Erçel: “Ata’m, kalbimde sonsuz sevgin, aklımda fikrin, gösterdiğin yolda her zaman izindeyim. Bizlere armağan ettiği Cumhuriyet kutlu olsun.”

Engin Akyürek: “Bayramımız kutlu olsun.”

Beyazıt Öztürk: “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.”

“Gençliğe Hitabe’yi tekrar hatırlatmak istedim. Sadece gençlere değil hepimize çok güçlü bir sesleniş çünkü.”

Hülya Koçyiğit: “‘Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir’ diyen İstiklâl mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk başta olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyorum. En büyük bayram bugün. Cumhuriyet Bayramı’mızın 101. yılı kutlu olsun.”

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Cem Yılmaz: “Büyük Atatürk’ün eseri Cumhuriyetimiz 101 yaşında. Bir asır önceden gördüğü, hayalini kurduğu her şeyin, milletimizin her ferdi için ne nimet olduğunu bilmemek bizim işimiz değil. Kıymet bilenlere kutlu olsun.”

: “Cumhuriyet bir milletin var olma destanıdır. Cumhuriyet bir ruhtur, onurdur, gururdur.”