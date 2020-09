Sons Of Anarchy dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Sons Of Anarchy oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Sons of Anarchy dizisi çoğunluğu gençler tarafından izlenilen oldukça popüler bir dizidir. Sizler için Sons of Anarchy dizisini detaylı bir şekilde araştırdık ve sizlere sunmak için derledik.

Sons of Anarchy Dizisinin Konusu Nedir?

Sons of anarchy dizisinin konusunda babası Clay Teller’ın ölümünden sonra kendini birden bire liderlik koltuğunda bulmakta olan Jax Teller’ın aile hayatı ve çete hayatını birlikte yürütmeye çalışmasıdır. Dizideki çetede çok farklı karakterlerin liderlik çatışması ve yaptıkları çeşitli oyunlar devreye girince işler değişir ve artık motosikletli bir ekip işinden çıkarak daha da büyümüştür.

Ayrıca dizide zaman içinde kendini sıra dışı ve illegal işler arasında bulmakta olan çete, liderleri olan Jax Teller’ın isteğinin tam aksine bu illegal yönde ilerlemeye devam eder. Sons of anarchy dizisinde kendini devlet güçleri, ITA ve pek çok farklı diğer mafya örgütleri ile kavgalar ve çatışmalar içinde bulmaktadır. Zaman içinde ise çetenin farklı yönetim kadrolarında bulunan çeşitli üyeleri, işlerini kendi yolları ile çözmeye çalışmaktadırlar ve bu da işlerin daha da fazla karışmasına neden olacaktır.

Sons of Anarchy Dizisi Kaç Sezon ve Kaç Bölümdür?

Sons of anachy dizisi toplamda 7 sezon sürmüştür ve bu dizinin her sezonunda yaklaşık 13 bölüm bulunmaktadır. Toplamda 92 bölüm bulunmaktadır. Bu dizinin gösterim süresi yaklaşık olarak 39 ile 83 dakika arasında değişmektedir. Sons of anarchy dizisinin yayın tarihi 3 Eylül 2008 ile 9 Aralık 2014 arasında sürmüştür.

Sons of Anarchy Dizisi Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Sons of anarchy dizisinin başrol oyuncuları oldukça iyi oyunculardır. Bu nedenle bu oyuncular diziyi üstlere çıkarmışlar ve uzun sezonlar çekilmesini sağlamışlardır. Başrol oyuncular aşağıdaki gibidir.

Charlie Hunnam,Mark Boone Junior, Katey Sagal, Kim Coates, Dayton Callie, Ryan Hurst, Tommy Flanagan, Theo Rossi, William Lucking, Phil Laudicina, Johnny Lewis, Maggie Siff,Drea de Matteo, Ron Perlman, David LaBrava, Jimmy Smits ve Niko Nicotera’ dır.

Sons of Anarchy Dizisi Yönetmeni Kimdir?

Sons of anarchy dizisinin harika yönetmeni Kurt Sutter’dır.

Sons of Anarchy Dizisi Yapımcısı Kimdir?

Sons of anarchy dizisinin yapımcısı da Kurt Sutter’dır. Ayrıca John Linson, Art Linson, Paris Barclay, James D. Parriottve Dave Erickson yapımcılar kadrosunda yer almaktadır

Sons of Anarchy Dizisinin Senaristi Kimdir?

Sons of Anarchy dizisinin senaristliğini ise üslenen Kurt Sutter’dir. Hem yapımcı hem yönetmen hem de senaristtir.

Sons of Anarchy Dizisinin IMDB Puanı Kaçtır?

Sons of anarchy dizisinin imdb puanı aldığı oylar sonucunda 8,6 puana ulaşarak en iyi suç ve drama diziler arasında yer almıştır.