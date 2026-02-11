Sonradan olma deÄŸil anneden doÄŸma prensesti... SarayÄ±nÄ± bÄ±rakÄ±p gitti bir polis memuruyla evlendi... Åžimdi gizemli hayatÄ±nÄ± mutlu ve mesut yaÅŸÄ±yor

Haberin DevamÄ±

BÃ¶yle bir durumdaki bir insan ne yaparsa yapsÄ±n bir yerde o merak ve ilgi zincirine takÄ±lÄ±r kalÄ±r. Yine de bunu "birazcÄ±k" baÅŸaranlar da var.

Ä°ÅŸte ÅŸimdi bunlardan birinin Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼ anlatacaÄŸÄ±z size.

Her ne kadar varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya bilse de hatta zaman zaman kamera karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ksa da hayatÄ±nÄ± olabildiÄŸince gÃ¶zlerden uzak yaÅŸÄ±yor bu gizemli prenses.Â

BugÃ¼nlerde gÃ¼ndeme gelmesinin ve sÃ¼rpriz hayatÄ±ndan sayfalarÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n nedeni de Ã¶nceki gÃ¼n artÄ±k 30'lu yaÅŸlarÄ±nÄ± bitirip 40'larÄ±na baÅŸlamasÄ±.

Kim mi bu prenses?

BABA BÄ°R ANNE AYRI AÄžABEYÄ° ÃœLKESÄ°NÄ°N TAHTINDA OTURUYORÂ

BugÃ¼n ÃœrdÃ¼n tahtÄ±nda oturan Kral Abdullah'Ä±n aynÄ± babadan ama farklÄ± anneden dÃ¼nyaya gelen kÄ±z kardeÅŸi, KraliÃ§e Rania'nÄ±n da gÃ¶rÃ¼mcesi Prenses Raiyah.

Sadece ailesiyle ilgili Ã§ok Ã¶zel ve Ã¶nemli etkinliklerde gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±kan Raiyah, ÃœrdÃ¼n'Ã¼n eski kraliÃ§esi Nur'un Kral HÃ¼seyin ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen iki kÄ±z, iki erkek Ã§ocuÄŸundan biri.

Gizemli Prenses Raiyah , bundan Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce Prens HÃ¼seyin ile Prenses Rajwa'nÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde kÄ±z kardeÅŸiyle birlikte gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

O dÃ¼ÄŸÃ¼nde anneleri Nur'un yokluÄŸu da dikkatlerden kaÃ§mamÄ±ÅŸtÄ± elbette.





GÃ–ZLERDEN UZAK BÄ°R HAYAT YAÅžIYOR

ÃœrdÃ¼n sarayÄ±nda, dÃ¶nemin kralÄ± ile kraliÃ§esinin kÄ±zÄ± olarak dÃ¼nyaya gelen Raiyah, sonrasÄ±nda kendine daha gÃ¶zlerden uzak bir hayat seÃ§ti.

2020 yÄ±lÄ±nda hayatÄ±nÄ± Ned Donovan ile birleÅŸtirdi. Bu arada gazetecilikten polis memurluÄŸuna geÃ§en Ned Donovan da Ã¶yle sÄ±radan bir aileden gelmiyor.

Ned, Charlie ve Ã‡ikolata FabrikasÄ±, Matilda gibi kitaplarÄ±yla tanÄ±nan Ã¼nlÃ¼ yazar Roald Dahl'Ä±n torunu. Yine kÃ¼Ã§Ã¼k bir not... ÃœnlÃ¼ mÃ¼zisyen Jamie Cullum ile evli olan model Sophie Dahl'Ä±n da erkek kardeÅŸi.

Ã–zetle kendini meraklÄ± gÃ¶zlerden gizleyen Raiyah, aslÄ±nda sadece Ã¼nlÃ¼ bir ailenin kÄ±zÄ± deÄŸil bir o kadar Ã¼nlÃ¼ bir ailenin de gelini.

HÄ°NDÄ°STAN'DA TANIÅžIP AÃ‡IK HAVA NÄ°KAHIYLA EVLENDÄ°LER:Â HayatÄ±nÄ± genellikle geri planda yaÅŸamayÄ± tercih eden Raiyah ile kocasÄ±nÄ±n tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yer de ilginÃ§. Ã‡ift, Hindistan'da tanÄ±ÅŸtÄ±. Sonra da 2020 yÄ±lÄ±nda aÃ§Ä±k havada dÃ¼zenlenen bir tÃ¶renle hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. TÃ¶rende Raiyah'Ä± annesi eski kraliÃ§e Nur da yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.

JAPON KÃœLTÃœRÃœNE MERAKLI... JAPON DÄ°LÄ° EÄžÄ°TÄ°MÄ° GÃ–RDÃœ

Raiyah ile ilgili baÅŸka bir ilginÃ§ ayrÄ±ntÄ± da Uzak DoÄŸu kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne olan merakÄ±. Prenses, California'da UCLA Ãœnversitesi'nde Japon edebiyatÄ± eÄŸitimi gÃ¶rdÃ¼. Bunun yanÄ± sÄ±ra Edinburgh Ãœniversitesi'nde de aynÄ± konuda diploma aldÄ±.

Her ne kadar hayatÄ±nÄ± meraklÄ± gÃ¶zlerden gizlese de Raiyah, Ä°spanya Prensesi Leonor, BelÃ§ika Prensesi Elisabeth gibi Galler'deki UWC Atlantik College'da da eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼.

Japon diline ve kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne olan merakÄ± yÃ¼zÃ¼nden bir sÃ¼re de Tokyo'da yaÅŸadÄ±.





Sadece Raiyah deÄŸil kocasÄ± Ned Donovan da kariyer aÃ§Ä±sÄ±ndan ilginÃ§ bir hayat sÃ¼rdÃ¼. Bir sÃ¼re The Times, Daily Mail, Spectator gibi yayÄ±n organlarÄ±nda gazetecilik yaptÄ±. SonrasÄ±nda da polis memuru olarak Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±.





ÃœrdÃ¼n'Ã¼n eski kralÄ± HÃ¼seyin'in 1978'de evlenip 1999'da Ã¶lÃ¼mÃ¼ne kadar evli kaldÄ±ÄŸÄ± KraliÃ§e Nur'un ikisi kÄ±z ikisi erkek dÃ¶rt Ã§ocuÄŸu bulunuyor.

Kral HÃ¼seyin, daha veliaht olduÄŸu sÄ±rada Rania ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdiÄŸinde babasÄ± HÃ¼seyin ile Ã¼vey annesi Nur evliydi. BabasÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra Abdullah tahta geÃ§ti.





KocasÄ±nÄ± kaybeden Nur da ÃœrdÃ¼n'den ayrÄ±ldÄ±. Åžimdi Abdullah'Ä±n Ä°ngiliz asÄ±llÄ± annesi Muna Al Hussein, hÃ¼kÃ¼mdarÄ±n annesi olarak aile etkinliklerinde yer alÄ±yor.





Prenses Raiyah'Ä±n kocasÄ± Ned Donovan, Ã¼nlÃ¼ yazar Roald Dahl'Ä±n torunu.





Ned aynÄ± zamanda model ve oyuncu Sophie Dahl'Ä±n da erkek kardeÅŸi. Bu noktada mÃ¼zisyen Jamie Cullum'un da kayÄ±nbiraderi.

