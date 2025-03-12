Sonra üç çocuğu daha oldu ama… Oğlu doğduğunda çektiği acı hala taze: Evladım yaşasın diye çok dualar ettim!

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Hollywood’un yaşayan efsanesi Arnold Schwarzenegger’in kızı Katherine Schwarzenegger ile Haziran 2019'da evlenen Chris Pratt bu evliliğinden ikisi kız biri erkek üç çocuk sahibi oldu.

ÜÇ ÇOCUĞU DAHA OLDU AMA İLK OĞLU İÇİN ÇEKTİĞİ ÜZÜNTÜYÜ HİÇ UNUTMADI

Birlikte büyük bir mutluluk yaşayan Chris Pratt ve Katherine Schwarzenegger üç çocuklarıyla kurdukları yuvalarıyla Hollywood’un parmakla gösterilen evliliklerinden birine sahipler.

Chris Pratt’ın Anna Faris’le yaptığı evlilikten doğan bir oğlu daha var.

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2021’de doğan Jack dünyaya erken gelmiş, prematüre doğduğu için de birçok sağlık problemi yaşamıştı.

Chris Pratt ilk kez baba olduğunda yaşadığı büyük korkuyu katıldığı bir yayında itiraf etti.

OĞLU DAHA DOĞAR DOĞMAZ YAŞAM SAVAŞI VERMİŞTİ... HER GÜN DUA ETMİŞ

Chris Pratt, oğlu Jack'i kurtarmak için o doğar doğmaz dua etmeye başladığını, “Tanrıya yakardım” diyerek anlattı.

Ve o zamandan sonra da hayatının tamamen değiştiğini söyledi.

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O ŞİMDİ SAĞLIKLI BİR ÇOCUK OLARAK BÜYÜYOR AMA...

Chris Pratt ve Anna Faris’in oğlu Jack prematüre doğduğunda sadece 1 kilo 600 gram ağırlığındaydı. Erken doğduğu için birçok başka sağlık sorunu da yaşayan küçük Jack sonra iyileşti ve sağlıklı bir çocuk olmayı başardı.

Ancak Chris Pratt’ın bu süreçte geçirdiği uykusuz geceler ve oğlunun sağlığı için günlerce ettiği dualar hâlâ aklından çıkmış değil.

Yıldız oyuncu “Beni en çok etkileyen an oğlumun doğduğu andı. Erken doğmuştu ve bazı sağlık sorunları vardı ve o anda, dua ederken yaptığınız gibi tanrıya yakardım oğlumu kurtarırsan kendimi sana vereceğim dedim” sözleriyle bu sayede daha inançlı bir insan haline geldiğini anlattı.

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O GÜNDEN SONRA HAYATI DEĞİŞTİ

Pratt ve eski eşi Anna Faris, Jack'i 2012 yılında dünyaya getirdiler ve 2017'deki ayrılıklarından bu yana ona birlikte ebeveynlik yapmaya devam ettiler.

İKİNCİ KARISINA SÖYLEDİĞİ “SAĞLIKLI ÇOCUK” SÖZÜ HERKESİ ÇOK KIZDIRMIŞTI Chris Pratt şimdilerde ilk oğlu Jack ile iyi anlaşsa ve onu sık sık görse de durum başlarda biraz farklıydı. Özellikle ikinci kez evlendikten ve başka çocukları olduktan sonra ilk evladını biraz boşlayan Chris Pratt yaptığı bir Instagram paylaşımıyla da büyük eleştiri almıştı. Büyük bir aşkla sevdiği ikinci eşi Katherine Schwarzenegger için övgü dolu bir paylaşım yapan ve ilk kızları dünyaya geldikten sonra ona “Bana muhteşem ve sağlıklı bir kız verdiğin için sana minnettarım” diye seslenen Chris Pratt’ın bu sözleri kendi hayranlarını bile kızdırmıştı. Ünlü oyuncunun ilk oğlunun doğar doğmaz ölümden dönmesi, prematüre olduğu için yaşadığı sağlık sorunları vardı ve onun yeni eşinden doğan kızı için sarf ettiği bu sözler hem oğlu hem de eski eşi Anna Faris için çok kırıcıydı. Chris Pratt sonra bu sözler için özür diledi ancak bu yaptığı hiç unutulmadı.

Chris Pratt inançlı biri olmak için verdiği sözü tutmuş ve şimdiki eşi Katherine Schwarzenegger ile de orada tanışmıştı.

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2019’da evlenen çiftin ilk kızları Lyla 2020’de, ikinci kızları Eloise de 2022’de doğdu.

Çiftin beş yıllık evlilikleri 2024 yılının kasım üçüncü çocukları olan oğulları Ford’un doğumuyla bir kez daha taçlandı.

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