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Songül Karlı kimdir? Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Songül Karlı mı oldu? İşte Songül Karlı hakkında bilgiler

#Songül Karlı#Songül Karlı Kimdir#Songül Karlı Yaş
Songül Karlı kimdir Gelinim Mutfaktanın yeni sunucusu Songül Karlı mı oldu İşte Songül Karlı hakkında bilgiler

Gelinim Mutfakta'nın yeni hafta fragmanı merak uyandırdı. Songül Karlı'nın görüntüleri ardından hem program hem de ünlü Türkücü ve sunucu çok konuşuldu. Her hafta farklı bir ünlünün sunacağı Gelinim Mutfakt’yı bu hafta Songül Karlı sunacak. Peki, Gelinim Mutfakta'nın bu haftaki sunucusu Songül Karlı kimdir, kaç yaşında?

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Songül Karlı 15 Eylül 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Hem müzik hem de sunuculuk alanında performans gösterdi.Çocukluğundan itibaren müziğe ilgi duyan Karlı, 1991'de piyasaya giriş yaptı. "Derman Sendedir" adlı albümü ile kendini gösteren Karlı, kısa süre içinde kendini tanıtmayı başardı. 

2007'den itibaren sunucu olarak televizyon programlarında boy göstermeye başladı. İlk programı Songül Karlı İle Cumartesi, Kanal 7 ekranında yayınlandı. Ardından çok sayıda programda sunucu koltuğunda oturdu.

Ayrıca birçok dizide de rol aldı. En son 2016'da Songül Karlı İle Evlilik Yolunda programını sunan Karlı, ara verdiği ekranlara Gelinim Mutfakta ile yeniden döndü. Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta programının bir haftalığına sunuculuğunu yapıyor..

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